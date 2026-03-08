Nouă conducere la PSD municipiul Iași: Adrian Florin Boca preia organizația

Organizația Municipală a Partidul Social Democrat din Iași și-a ales astăzi noua conducere, în cadrul Adunării Generale de Alegeri. Pentru funcția de președinte au fost depuse două moțiuni, susținute de Adrian Florin Boca și Marius Lucian Diaconu.

În urma votului exprimat de membrii organizației, Adrian Florin Boca și echipa sa au obținut majoritatea voturilor și au fost validați pentru conducerea Organizației Municipale PSD Iași.

Noua echipă anunță că își propune consolidarea organizației municipale și dezvoltarea unui proiect politic bazat pe construcție, disciplină și responsabilitate, în concordanță cu obiectivele politice și administrative ale partidului la nivelul municipiului.

Declarațiile liderilor PSD

Adrian Florin Boca, noul președinte al organizației municipale, a mulțumit colegilor pentru susținerea primită: „Le mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată. Rezultatul de astăzi reprezintă un angajament asumat pentru reconstrucția și consolidarea organizației municipale. Vom construi o echipă unită, disciplinată și orientată către rezultate, care să reprezinte cu responsabilitate interesele ieșenilor.”

La rândul său, Bogdan Cojocaru, deputat și președinte al PSD Iași, a transmis un mesaj de felicitare noii conduceri: „Felicit noua echipă de conducere a organizației municipale PSD Iași și îi urez mult succes în mandatul care începe astăzi. Avem nevoie de o organizație puternică și bine organizată în municipiul Iași, iar colaborarea dintre organizația municipală și cea județeană va fi esențială pentru proiectele politice și administrative ale PSD.”

Structura Biroului Permanent Municipal PSD Iași

Președinte: Adrian Florin Boca.

Prim-vicepreședinte: Roxana Magdalena Necula – viceprimarul municipiului Iași.

Vicepreședinți: Dan Cașcaval – senator și rector al Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Mircea Onofriescu – medic, Tatiana Chiriac – specialist transporturi, Ioana Diana Minghel, Răzvan Gabriel Enceanu – antreprenor,

Secretar executiv: Andi Toma Nichiteanu.

Membri: Teodor Bogdan Crucianu – liderul grupului consilierilor PSD din Consiliul Local Iași, Costică Florea, Ștefan Siritian – medic rezident la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași, Marcel Poliac Lupu – consilier juridic, Gabriel Amironesei, Elena Oana Maidanuc – asistent social la DGASPC Iași, Maria Pârău, Nicolae Ivanciu.

Noua conducere a organizației municipale PSD Iași va avea ca obiectiv principal consolidarea structurilor locale ale partidului și pregătirea proiectelor politice și administrative pentru perioada următoare.