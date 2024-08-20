Număr considerabil de absenți, la Bacul de toamnă

1.162 de tineri din Iași s-au înscris la Bacalaureatul de toamnă. Prima zi de probe scrise a înregistrat deja o mulțime de absenți, doar puțin peste 80% dintre tineri fiind prezenți la examenul de la Limba și Literatura Română. Cei care au venit sunt încrezători că vor reuși să promoveze și chiar au planuri pentru a-și continua studiile.

Patru centre de examinare au fost pregătite la Iași pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Tinerii s-au prezentat destul de încrezători, mai ales cei care au și învățat după ce au picat examenul maturității în iulie. „A fost foarte ușor, mai ușor ca data trecută. Nu mă așteptam. Am sperat să îmi pice Eminescu sau Bacovia. Sincer, m-am rugat efectiv să fie asta la subiectul trei. Am de dat la Română și la Istorie. Am și învățat, dar am sperat să fie și ușor. Mi se părea greu să fie Riga Cripto. Abia aștept să se termine, nu am avut vară, o să plec și eu la munte. M-am pregătit și în vară mult, dar am fost luat prin surprindere și nu am picat pe subiect, în iulie”, ne-a spus un tânăr din Iași.

„Nu a fost așa greu. A fost Mihai Eminescu, a fost bine. Nu mă așteptam la asta, dar a fost bine. Am avut o problemă de familia și nu am putut intra în BAC, în vară”, explică un alt absolvent, la ieșirea din examen.

Nu toți cei care s-au înscris s-au și prezentat. „La sesiunea din august 2024 avem înscriși 1.162 de elevi, 832 din seria curentă și 330 din seriile anilor trecuți. În județul Iași nu au existat nici o încercare de fraudă, așa ca nu avem nici un eliminat după proba la Limba și Literatura Română. Prezența a fost de 83.5%, din 595 de elevi care aveau astăzi de dat examenul (am avut 498 de elevi prezenți”, spune Sergiu Enea, inspector general adjunct ISJ Iași.

Matematica, marea problemă

Cei mai mulți s-au pentru a doua proba. Avem în Iași 578 de elevi înscriși la matematică și 88 la istorie. Cu toate acestea, mulți au venit la fel de nepregătiți ca prima dată și speră să aibă noroc. „Nu am emoții, nici nu am învățat. Am venit să îmi încerc norocul. Eu am luat la geografie, am de dat la Română și Istorie. Am picat cu 4.90 și 4.60. La română poate iau, dar la istorie sigur nu. Nu am învățat, că mi-a fost lene, nu am avut chef. Am lucrat în construcții cu niște prieteni. Dacă iau BAC -ul o să încerc să dau și la facultate, la sport”, spune un tânăr din promoția acestui an.

Marți, tinerii vor da proba obligatorie a profilului, iar miercuri pe cea la alegere. Maria STANCU