Numărul cerșetorilor din Iași, în creștere

Având în vedere că în ultima perioadă tot mai multe persoane apte de muncă pot fi văzute pe străzi, în mod special în preajma lăcașurilor de cult și în intersecţiile semaforizate, apelând la mila trecătorilor şi a conducătorilor auto, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Intervenții au demarat în această săptămână o amplă acțiune în vederea identificării și sancţionării lor.

Măsura a fost inițiată având în vedere că, potrivit statisticilor, de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată ep 15 august, în preajma bisericilor și mănăstirilor se adună un număr mare de astfel de persoane care apelează la mila credincioșilor. „Numărul cerșetorilor din preajma lăcașurilor de cult crește exponențial în zilele de duminică și de sărbătorile creștine, atunci când credincioșii vin să între în comuniune cu Dumnezeu, exploatând astfel empatia acestora. Numai în ultimele trei zile, în zona Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au fost identificați 3 bărbați apți de muncă care apelau la mila trecătorilor, acestora aplicându-li-se măsurile legale conform Legii nr. 61/1991, respectiv amendă în valoare de 300 de lei/persoană”, au declarat reprezentanții Poliției Locale.

Potrivit oamenilor legii, persoanele în cauză simulau diferite handicapuri fizice pentru a determina trecătorii să le ofere diferite sume de bani, în condiile în care cei sancționați erau vizibil apţi de muncă. Edi MACRI