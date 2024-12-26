O familie de ieșeni a sfârșit într-un accident rutier. Mașina lor a explodat

Tragedie în a doua zi de Crăciun pentru o familie din comuna Țibănești, județul Iași. Constantin, Teodora și Sofia, fetița lor de patru ani, au murit pe loc într-un accident cumplit care s-a petrecut la Forăști, în județul Suceava. Cei trei veniseră în țară din Germania pentru a-și petrece sărbătorile. Bărbatul se afla la volanul unei mașini puternice, cu peste 600 de cai putere. Într-o depășire, acesta a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o cisternă. Mașina a explodat pe loc.

Accidentul s-a produs pe DN 2. Cei trei fuseseră în vizită la rudele femeii, în județul Suceava, și se îndreptau spre casă, în județul Iași.

Bărbatul de 36 de ani a intrat într-o depășire, iar când a încercat să revină pe banda sa de mers a pierdut controlul volanului, mașina s-a răsucit și a intrat pe contrasens cu putere într-o autocisternă. Bărbatul, soția sa de 33 de ani și fetița de patru ani au murit pe loc. În urma impactului, mașina a luat foc.

„Echipajul de poliție rutieră a constatat că accidentul s-a produs pe DN2, pe raza localității Forăști, fiind implicate un autoturism și o autocisternă. În urma impactului dintre cele doua vehicule, autoturismul a luat foc. Din primele verificări s-a constatat ca autocisterna, condusă de către un bărbat de 58 de ani, circula pe direcția Roman către Suceava și era încărcată cu produse lactate. În autocisternă se afla șoferul și soția acestuia, de 37 ani, care au suferit leziuni minore, fiind transportați la o unitate medicală”, a transmis IPJ Suceava, printr-un comunicat de presă.

Pompierii au stins incendiul după zeci de minute

Din cauza vitezei, impactul a fost devastator. Mașina a luat foc, iar cei trei nu au avut nici o șansă. „Am auzit o explozie și am ieșit. Mașina era deja în flăcări. Am sunat la 112. Nici pompierii nu știau să zică de victime, câte or fi. Au stins după ceva timp. Dar ei nu au avut nici o șansă. E o tragedie”, a spus un martor ajuns la fața locului.

În urma accidentului au fost răniți ușor șoferu autocisternei, un bărbat de 58 ani, și soția acestuia. Ei au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul accidentului. Bărbatul intră într-o depășire periculoasă cu viteză mare. Când a încercat să revină pe banda sa a pierdut controlul volanului.

Familia este din Țibănești, dar stabilită în Germania de 6 ani. Veniseră acasă pentru a petrece sărbătorile de iarnă cu familia și fuseseră de Crăciun în vizită la rudele femeii, în județul Suceava. Maria STANCU