O ieșeancă intră în elita Forbes Under 30 Europe 2026. Mara Crăcăleanu, inclusă între cei mai promițători tineri din Entertainment

* tânăra producătoare originară din Iași și stabilită la Londra, a fost inclusă de Forbes în clasamentul „30 Under 30 Europe 2026”, la categoria Entertainment * la doar 24 de ani, Mara Crăcăleanu, fondatoarea Melancholia Pictures ajunge într-unul dintre cele mai prestigioase topuri dedicate tinerilor care schimbă industrii, după un parcurs construit între România, Marea Britanie și piața internațională de film

Iașul marchează o nouă reușită cu rezonanță internațională. Mara Crăcăleanu a fost selectată în ediția din 2026 a clasamentului „Forbes Under 30 Europe”, în categoria Entertainment, acolo unde publicația reunește anual tineri creatori, fondatori și profesioniști care se remarcă la nivel continental înainte de 30 de ani. Potrivit Forbes, Mara Crăcăleanu este una dintre tinerele voci aflate în ascensiune în industria filmului și a producției internaționale.

Ieșeanca, stabilită la Londra, este fondatoarea Melancholia Pictures, o companie internațională de producție care operează în Marea Britanie, România și America de Nord. La 24 de ani, a construit un portofoliu de peste cinci lungmetraje și dezvoltă în prezent o docuserie împreună cu HBO. Activitatea sa i-a adus peste 70 de premii și selecții internaționale la festivaluri prestigioase, printre care BFI Flare, Torino și TIFF, precum și proiecții la Hollywood Women’s Film Institute și la Florence Biennale. Unul dintre reperele recente ale carierei sale este proiectul „Near Light – Second Lives of Murderers”, pentru care a obținut, în 2025, Council of Europe Series Co-Production Development Award, în valoare de 50.000 de euro, la East Doc Platform. Distincția a fost acordată proiectului produs de Mara Crăcăleanu și a adus o validare importantă într-o zonă extrem de competitivă a industriei audiovizuale europene. Melancholia Pictures este o companie activă între Marea Britanie și România, concentrată pe coproducții internaționale și proiecte independente.

„Doar înainte de aici”

Pentru publicul din Iași, includerea sa în topul Forbes are o semnificație aparte: este vorba despre o tânără plecată din oraș care a reușit să construiască, într-un timp foarte scurt, un nume cu vizibilitate europeană. Selecția pentru celebra revistă este un proiect editorial, bazat pe nominalizări, cercetare și evaluarea realizată de redacție și de juriile de specialitate. Cu alte cuvinte, prezența Marei Crăcăleanu în Forbes Under 30 Europe 2026 nu este doar o apariție simbolică, ci rezultatul unei filtrări editoriale riguroase într-unul dintre cele mai urmărite topuri internaționale dedicate noii generații de lideri. „ Niciodată în cele mai îndrăznețe vise nu am crezut că voi fi pe această listă. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, Forbes!!! Mulțumiri enorme echipei 30 Under 30, juraților și tuturor celor care au contribuit la selecție. Dar cel mai important, toată recunoștința și mulțumirile mele se îndreaptă către familia mea, prietenii mei, membrii echipei mele și către toți oamenii care m-au susținut mereu pe această cale. Nu aș fi aici fără sprijinul lor imens. Aceasta este o realizare pe care o împărtășesc cu voi. Nu mai e cale de întoarcere acum, doar înainte de aici”, a fost mesajul Marei.

Pentru Iași, vestea are și o miză de imagine. Într-un moment în care orașul caută tot mai des exemple de performanță care depășesc granițele locale, Mara Crăcăleanu devine unul dintre numele tinere care arată că un parcurs început aici poate ajunge rapid în marile rețele ale industriei culturale europene. Iar faptul că Forbes o așază acum între cele mai promițătoare nume din Entertainment în Europa transformă această reușită într-o știre cu greutate, nu doar într-o simplă mențiune de palmares.

Maura ANGHEL