Elevii de clasa a IV-a din Iași intră pe 23 mai 2026 într-o nouă rundă de testări pentru clasa a V-a. Trei licee căutate — „Dimitrie Cantemir”, „Emil Racoviță” și „Miron Costin” — scot la concurs 252 de locuri, după primul val de examene din 9 mai, la care au participat peste 1.000 de copii. Luni, 18 mai, încep alte înscrieri.

Miza este clară: 252 de locuri în total, în trei unități de învățământ căutate de părinți pentru gimnaziu. Testările vizează limba și literatura română și matematica, potrivit calendarului publicat de Inspectoratul Școlar Județean Iași.

La Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” sunt disponibile 84 de locuri, în trei clase de-a V-a. Înscrierile pentru concursul „Cantemir – Junior” sunt anunțate online, în perioada 18–20 mai 2026.

Colegiul Național „Emil Racoviță” pune la dispoziție 112 locuri, adică patru clase de-a V-a. Două dintre acestea sunt cu predare intensivă a limbii engleze, un detaliu care poate crește interesul familiilor.

La Liceul Teoretic „Miron Costin”, concursul „MateRom” este organizat la limba română și matematică. Sunt 56 de locuri, iar admiterea se face în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat la cele două discipline, până la ocuparea locurilor.

Primul val a adus peste 1.000 de candidați

Testările din 23 mai vin după prima rundă importantă a competiției pentru clasa a V-a. Pe 9 mai 2026, au fost programate concursuri la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Costache Negruzzi” și Colegiul Național Iași. Peste 1.000 de elevi de clasa a IV-a s-au înscris la aceste concursuri.

Cifrele arată nivelul presiunii. La Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, au fost 560 de candidați pentru 84 de locuri, adică aproximativ 6,6 elevi pe loc. La Colegiul Național „Mihai Eminescu” au fost 150 de candidați pentru 35 de locuri.

La Colegiul Național Iași, 409 elevi au concurat pentru 140 de locuri, iar la Colegiul Național „Costache Negruzzi” au fost 355 de elevi pentru 140 de locuri, potrivit datelor publicate de Ziarul de Iași.

Pentru multe familii, testările din 23 mai devin astfel o nouă șansă într-o competiție începută deja. După prima rundă, atenția se mută spre alte trei licee importante din municipiu.

O competiție începută înainte de gimnaziu

Oficial, aceste testări sunt concursuri pentru înscrierea în clasa a V-a. În practică, au devenit pentru multe familii prima selecție școlară majoră. Copiii au 10 sau 11 ani, dar intră deja într-un sistem cu locuri limitate, subiecte, bareme, rezultate și emoții comparabile cu examenele mai mari. Pentru părinți, alegerea unei școli bune este legată de profesori, ritmul clasei, colegi și de traseul educațional de mai târziu. De aici apare și presiunea suplimentară. Româna și matematica nu mai sunt doar discipline de bază, ci probe care pot decide accesul într-un mediu considerat mai competitiv. „Fiica mea a susținut examen pe 9 mai, dar încercăm și acum. Vrem un liceu mai bun pentru ea, chiar dacă presiunea la care este supusă este enormă. Examenele astea sunt un chin”, a spus Aurora Maanea, mama unei copile de 10 ani.

Pentru copii, însă, miza poate fi dificil de dus. Unii vin după luni de pregătire suplimentară, alții se bazează pe ce au lucrat la clasă. Diferențele țin nu doar de cunoștințe, ci și de maturitate, sprijinul de acasă și capacitatea de a gestiona emoțiile unui concurs.

Maura ANGHEL