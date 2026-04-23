La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, din anul universitar 2026–2027, va funcționa o nouă structură academică - Facultatea de Științe ale Sănătății. Noua facultate devine a cincea din cadrul UMF Iași și preia programe-cheie care până acum funcționau în umbra Facultății de Medicină: Asistență medicală generală, Nutriție și dietetică, Radiologie și imagistică.

Decizia nu este una simbolică, ci oficializată la cel mai înalt nivel, prin Hotărârea de Guvern nr. 191/2026. Sub coordonarea rectorului Viorel Scripcariu, universitatea face un pas pe care multe instituții îl evită: separă și dă identitate proprie unor specializări esențiale, dar adesea tratate ca „anexe” ale marilor facultăți.

Este, practic, o repoziționare a profesiilor din „linia a doua” în prim-planul sistemului medical.

Mesajul din spatele deciziei: nu doar medici, ci echipe

Această schimbare transmite un mesaj clar: medicina modernă nu mai funcționează în jurul unui singur actor, ci al unei echipe complexe.

Asistenții medicali, nutriționiștii și specialiștii în imagistică nu mai sunt considerați „suport”, ci piloni esențiali. Iar universitatea încearcă să adapteze formarea la această realitate.

Noua facultate promite resurse dedicate, dezvoltare academică proprie, accent mai puternic pe pregătirea practică.

Pe scurt, mai multă autonomie și mai multă relevanță pentru piața muncii.

Reorganizarea vine la pachet cu un plan ambițios de investiții: peste 65 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii, dotarea laboratoarelor și conservarea patrimoniului.

În paralel, universitatea anunță și înființarea unui Departament pentru Pregătire Didactică - un semn că nu doar studenții sunt vizați, ci și modul în care sunt formați viitorii profesori din sistem.

La prima vedere, pare o simplă „reașezare” internă. În realitate, este o adaptare la o criză tăcută: lipsa personalului medical mediu și specializat, nu doar a medicilor.

Prin această mutare, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași încearcă să corecteze un dezechilibru structural, nu doar să-și reorganizeze organigrama.

Dacă modelul va funcționa, este foarte posibil ca și alte universități de medicină din țară să urmeze același drum. Pentru că presiunea este aceeași peste tot: adaptarea rapidă la un sistem medical care evoluează mai repede decât îl pot prinde din urmă programele clasice de studiu. Carmen DEACONU