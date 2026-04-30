Într-un moment în care presiunea financiară asupra studenților crește constant, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vine cu un anunț care schimbă radical datele problemei: o explozie a numărului de burse acordate în semestrul al doilea, o mișcare care nu doar susține, ci redefinește sprijinul pentru comunitatea academică.

Saltul este spectaculos.

De la 5.898 de burse în primul semestru la 7.936 în al doilea - o creștere de aproape 35% care nu poate trece neobservată. În spatele cifrelor, impactul este și mai puternic: peste 37 de milioane de lei direcționați către studenți, cu aproximativ 10 milioane mai mult decât în prima parte a anului universitar.

Motorul acestei transformări? Un proiect european strategic - „Intervenții pentru învățământul terțiar - măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027. Prin acest mecanism, universitatea nu doar că a preluat finanțarea burselor sociale existente, dar a și accelerat dramatic extinderea lor.

Rezultatul este impresionant: numărul burselor sociale a crescut cu 84%, ajungând la 2.160 de beneficiari finanțați din fonduri europene. În total, 2.348 de studenți primesc acum acest tip de sprijin - aproape dublu față de semestrul anterior. Pentru mulți dintre ei, această bursă nu este doar un ajutor, ci diferența dintre a continua studiile și a renunța.

În paralel, universitatea nu a ignorat excelența. Dimpotrivă. Numărul burselor de performanță a crescut semnificativ, de la 2.368 la 3.225 de beneficiari, semnalând o strategie clară: sprijin pentru cei vulnerabili, dar și recunoaștere pentru cei care performează.

Într-un peisaj universitar adesea criticat pentru rigiditate și lipsă de adaptare, UAIC livrează un exemplu concret că lucrurile pot funcționa altfel. Este, poate, una dintre puținele situații în care cifrele spun o poveste rară: aceea în care banii ajung acolo unde contează cu adevărat. Carmen DEACONU