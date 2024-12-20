Șoferi, atenție ce postați pe rețelele de socializare! Amenzile sunt uriașe!
O poliţistă de 23 de ani a murit în Botoșani, în urma unui accident rutier / Mașina în care se afla a fost lovită frontal de un autoturism care a intrat pe contrasens

O poliţistă, în vârstă de 23 de ani, a decedat în urma unui accident rutier ce a avut loc, în noaptea de joi spre vineri, pe drumul naţional DN 28 B, între localităţile Flămânzi şi Copălău, judeţul Botoşani

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, tânăra a fost găsită în stop cardio-respirator şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

„La caz s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă dotată cu modul de descarcerare din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi, ambulanţa de terapie intensivă mobilă SMURD şi o ambulanţă SAJ. Când au ajuns la locul evenimentului, forţele de intervenţie au constatat faptul că toate persoanele erau în afara autoturismelor, iar una era în stop cardio-respirator”, au transmis reprezentanţii ISU.

Potrivit unor surse din Poliţie, poliţista conducea un autoturism care a intrat în coliziune cu o altă maşină care a derapat şi a pătruns pe contrasens. Tânăra se îndrepta spre casă.

