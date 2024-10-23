„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Operaţiunea JUPITER a ajuns şi la Iaşi

Zeci de percheziţii au fost efectuate pe întreg parcursul zilei de ieri în zona metropolitană a Iaşului. Au fost puse în aplicare trei mandate de aducere. Înşelăciune şi fals în declaraţii, sunt principalele acuzaţii care i se aduc în acest dosar.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul operaţiunii JUPITER, aflată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Operaţiunea JUPITER vizează un spectru larg de infracţiuni, printre care delapidare, evaziune fiscală, înşelăciune şi contrabandă. În cadrul acestor investigaţii s-au descoperit prejudicii semnificative aduse statului roman şi sectorului privat.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Iaşi, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, au pus în executare 30 de mandate de percheziţie domiciliară în zona metropolitană a Iaşiului.

 Cele 30 de percheziţii au vizat sediile unor societăţi comerciale, precum şi locuinţa unei persoane. Aceasta este cercetată pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi fals în declaraţii. „Din investigaţiile efectuate până în prezent a reieşit faptul că persoana în cauză, în perioada ianuarie 2015 - decembrie 2019, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la diferite intervale de timp (lunar), cu prilejul transmiterii deconturilor lunare centralizatoare, ar fi indus în eroare o instituţie, prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase şi prin folosirea de mijloace frauduloase constând în înscrierea în deconturi a mai multor cupoane talon al căror număr de dosar de pensie nu există în evidenţa unei alte instituţii, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 10.734.157 de lei”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie.

Oamenii legii spun că pentru  recuperării prejudiciului vor fi instituite măsuri asiguratorii.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, în vederea documentării cauzei şi tragerii la răspundere a persoanei bănuite, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi. Laura RADU

