Ora Pământului, în fața Operei din Iași

Iaşul a fost una dintre localităţile din România şi Republica Moldova unde a fost celebrată a zecea ediţie Orei Pământului. La eveniment au luat parte coriştii şi instrumentiştii Cantus Mundi, împreună cu dirijorii şi coordonatorii zonali ai programului. Recitalurile au avut loc în faţa Operei, chiar în timp ce pe scenă artiştii ONRI evoluau în spectacolul „Il trovatore” de Giuseppe Verdi.

De pe treptele clădirii simbol a Iaşului, glasurile cristaline ale copiilor din corurile ieşene reunite sub egida Cantus Mundi au răsunat într-un mesaj de speranţă şi responsabilitate. „A fost modul lor de a marca Ora Pământului, prin cântec şi solidaritate, un gest simbolic care a transformat muzica într-o pledoarie pentru viitor: să protejăm mai mult planeta”, au transmis cei de la ONRI.

Astfel copiii din Iaşi s-au alăturat altor 29.000 de copii şi tineri din 138 de localităţi din ţară şi Republica Moldova pentru a cânta simultan selecţii din 26 de piese. Muzica a devenit accesibilă şi copiilor cu deficienţe de auz, prin traducerea versurilor în limba semnelor române. „A zecea ediţie a Orei Pământului cu Cantus Mundi ne aduce un motiv în plus de mândrie - încă o dată înregistrăm recorduri de participare. Efectul Cantus Mundi este evident la nivel naţional: tot mai mulţi copii descoperă muzica, cântă împreună şi se bucură de experienţa de a fi parte dintr-un cor sau ansamblu instrumental. Programul Naţional Cantus Mundi face ca muzica să ajungă în vieţile copiilor din comunităţi tot mai diverse, iar fiecare voce ce ni se alătură este esenţială, deschizând uşi către creativitate, colaborare şi armonie. Felicit din suflet toţi participanţii şi pe cei care îi susţin să trăiască această experienţă extraordinară, a cântatului împreună”, a afirmat Leila Popovici, directorul Programului Naţional Cantus Mundi. Laura RADU