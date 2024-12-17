Panică la o școală din Iași

Au fost momente de panică la Școala „Ion Simionescu” din Iași. Un apel la 112 a anunțat, marți, că trei copii s-ar fi intoxicat cu substanțe chimice periculoase. Mai multe echipate de prim ajutor și unul CRBN au fost trimise la fața locului. Elevii au inhalat doar niște praf de pe niște planșe mai vechi dintr-un laborator și au crezut că s-au intoxicat cu ceva periculos.

Totul s-ar fi întâmplat într-o pauză, când, din curiozitate, elevii de 12 ani au umblat într-un dulap. Unul dintre ei a ajuns la niște planșe mai vechi și s-a zgâriat în una dintre ele.

Văzând praful, copilul s-a speriat crezând că ar putea fi o substanță chimică toxică. Alți doi copii au luat și ei contact cu praful respectiv și au dat alarma profesorilor, care o sunat imediat la 112. „Nici un copil nu s-a intoxicat. În școala noastră nu există substanțe periculoase. Copiii pur au simplu au pus mâna pe niște șabloane de plastic, au presupus că sunt impregnate cu substanțe. Noi ne-am speriat când ei au anunțat că le-a apărut ceva pe mâna, am chemat salvarea imediat pentru că nu putem să ne asumăm nici un risc când vine vorba despre copii”, a explicat Sabina Manea, director la Școala gimnazială „Ion Simionescu” din Iași.

Cei trei au ajuns la spital

Fiindcă prezentau mâncărimi la nivelul pielii copiii au fost duși la spital. Din fericire, nu s-a conformat intoxicația, ci doar atacuri de panică„Cei trei copii în vârstă de 12 ani, s-au prezentat în UPU cu stare generală bună, stabili hemodinamic, fără semne clinice de intoxicare. Pacienţii au acuzat parestezie la nivelul degetelor după ce au avut contact cu o suprafaţă prăfuită, suspiciunea de diagnostic fiind de reacţie alergică de contact”, a spus dr Cătălina Ionescu, purtătorul de cuvânt al Spitalului pentru Copii „Sf Maria”.

Pentru că apelul inițial vorbea despre o intoxicație în laboratorul de chimie, la fața locului au fost trimise echipaje de specialitate să verifice locul. În final, aceștia au constatat ca a fost o alarmă falsă. Maria STANCU, Laura RADU