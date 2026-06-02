Criza locurilor de parcare din Iași a născut o piață tot mai vizibilă: închirierea locurilor de parcare în regim privat. În Centru, Copou, Tudor Vladimirescu, Palas, Păcurari, Calea Chișinăului sau în ansamblurile rezidențiale noi, câțiva metri pătrați de asfalt, beton ori subsol au ajuns să coste cât o mică rată lunară. Cele mai multe anunțuri pornesc de la 50 de euro, dar există și oferte care ajung la 150–200 de euro pe lună.

La Iași, nu se mai închiriază doar apartamente, garsoniere, spații comerciale sau depozite. Se închiriază, tot mai des, și locuri de parcare. Un spațiu cât să încapă o mașină a devenit, în multe cartiere, o sursă constantă de venit. Fenomenul este vizibil în anunțurile publice. Căutările de tip „închiriez loc parcare Iași” sau „loc parcare de închiriat Iași” scot la iveală zeci de oferte, multe dintre ele legate de apartamente, complexuri rezidențiale, garaje, parcări subterane sau spații cu acces controlat.

50 de euro, pragul psihologic al pieței private

Cel mai întâlnit tarif în anunțurile analizate este de aproximativ 50 de euro pe lună. La un curs rotunjit, suma înseamnă aproape 250 de lei lunar pentru un singur loc de parcare.

Astfel de oferte apar în zone precum Palas Campus, Tudor Vladimirescu, Copou Garden sau Centru. În zona Palas, un loc de parcare este listat în jurul valorii de 50 de euro pe lună. În Tudor Vladimirescu, la River’s Tower, tariful este tot de aproximativ 50 de euro. În Copou Garden, un loc de parcare subteran apare la puțin peste 50 de euro lunar.

Și în zona centrală sunt anunțuri calculate inclusiv pe zi: aproximativ 8 lei pe zi, ceea ce duce tot spre pragul de 50 de euro pe lună. Pentru un șofer care lucrează zilnic în Centru, suma poate părea mare, dar este, în realitate, prețul certitudinii că nu mai caută loc seară de seară sau dimineață de dimineață.

De la 70 la 100 de euro pentru locuri în ansambluri rezidențiale

În ansamblurile rezidențiale noi, parcarea se comportă deja ca un bun separat de apartament. Se vinde separat, se închiriază separat și, în unele cazuri, valorează cât o anexă imobiliară.

În Royal Town Iași, de exemplu, un loc de parcare subteran este listat la aproximativ 70 de euro pe lună. În Păcurari – Alexandru cel Bun, un loc de parcare interioară, de 14 metri pătrați, cu acces controlat, ajunge la 100 de euro pe lună.

Diferența față de un loc exterior simplu vine din facilități: parcare acoperită, acces cu telecomandă, intrare controlată, protecție față de ploaie, zăpadă sau vandalism.

Garajele ultracentrale sar la 150 de euro

O categorie separată este cea a garajelor. Aici nu se mai plătește doar pentru un loc de parcare, ci și pentru depozitare, închidere, siguranță și utilități.

Un garaj ultracentral de aproximativ 20 de metri pătrați este listat la 150 de euro pe lună. Anunțul include elemente care ridică prețul: acces cu telecomandă, ușă secvențială, curent electric și apă curentă.

200 de euro pe lună pentru parcare privată cu acces controlat

Cel mai spectaculos prag găsit în anunțuri este de 200 de euro pe lună. O astfel de ofertă apare în zona Calea Chișinăului-Bariera Tomești, pentru o parcare privată de tip Expo-Auto. Prețul nu se referă doar la o mașină lăsată între două dungi trasate pe asfalt. Este vorba despre un spațiu privat, cu acces mai sigur și posibilitatea de a parca mai multe tipuri de vehicule: autoturisme, motociclete, scutere, ATV-uri, camionete sau dube. La 200 de euro pe lună, parcarea devine deja serviciu comercial, nu simplă închiriere între vecini. Într-un an, un asemenea loc poate aduce 2.400 de euro brut proprietarului sau operatorului.

Diferența față de parcările Primăriei Iași

Comparația cu tarifele publice arată exact de ce piața privată este scumpă, dar funcționează. Din 2026, tariful minim pentru un loc de parcare de reședință administrat de Primăria Iași este de 46 de lei pe lună. În parcările publice fără bariere, abonamentele lunare sunt de 180 de lei în zona 3, 210 lei în zona 2 și 250 de lei în zona 1. Abonamentul general ajunge la 390 de lei pe lună, iar în parcările publice cu bariere abonamentul lunar este de 450 de lei.

Aeroportul Iași a creat o nișă separată

O zonă aparte este parcarea privată pentru cei care pleacă de pe Aeroportul Iași. Aici nu mai vorbim despre locul de lângă bloc, ci despre parcare pe termen scurt sau mediu, cu transfer spre aeroport.

Modelul este diferit, dar logica este aceeași: lipsa locurilor comode și sigure creează cerere. Parcările private din zona aeroportului vând timp, siguranță și transport rapid spre terminal. Pentru cei care pleacă mai multe zile, costul parcării devine parte din bugetul călătoriei.

Această nișă confirmă că parcarea nu mai este doar o problemă de cartier. La Iași, ea a devenit serviciu, infrastructură privată și afacere.