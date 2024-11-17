Parcarea publică de la Mănăstirea Golia are un nou sistem de control al accesului



Primăria Municipiului Iași a cumpărat, montat și pus în funcțiune un nou sistem de control al accesului si plată pentru această parcare. Astfel, parcarea este supravegheată video și are un sistem automatizat care permite tarifarea și plata în funcție de durata șederii, pe baza citirii automate a numărului de înmatriculare.

Parcarea funcționează 24 de ore din 24 și are 100 de locuri, inclusiv pentru persoane cu dizabilități.

Tariful este de 6 lei / oră și vor fi eliberate și 50 de abonamente pentru locatarii din zonă, la un preț de 179 lei / lună.

Este a doua parcare cu acest sistem, după parcarea publică cu plată de pe strada Anastasie Panu, din fața Casei Județene de Pensii.

Achiziția are o valoare de 470 mii lei și, din estimările Serviciului Administrare Parcări, investiția se va amortiza în termen de șase luni de la implementare.