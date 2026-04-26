Părinții singuri și persoanele cu handicap au prioritate la apartamentele NZEB ale Primăriei

* cele 188 de locuințe sociale NZEB din zona Grădinari sunt destinate persoanelor de până în 35 de ani, aflate în situații vulnerabile * dosarele pot fi depuse sau completate până pe 15 mai

Primăria Iași a deschis etapa de depunere a dosarelor pentru locuințele sociale NZEB din zona Grădinari, unde sunt în construcție 188 de unități locative. Programul nu funcționează după regula „primul venit, primul servit”, ci pe bază de criterii cumulative și punctaj. Primul filtru este vârsta. Beneficiarii trebuie să aibă cel mult 35 de ani la data repartizării locuinței, adică în momentul aprobării prin hotărâre de Consiliu Local. În cazul familiilor, este suficient ca unul dintre soți să se încadreze în această limită. Al doilea criteriu obligatoriu este domiciliul stabil în municipiul Iași. Fără carte de identitate valabilă pe Iași, dosarul nu intră în calcul.

O condiție eliminatorie este lipsa unei locuințe în proprietate. Solicitantul, soțul sau soția și copiii majori nu trebuie să dețină și nici să fi deținut o casă sau un apartament. De asemenea, nu trebuie să fie titularii unui contract de închiriere pentru o locuință socială sau din fondul locativ de stat. Situația este dovedită prin declarații notariale și poate fi verificată din nou până la repartizarea efectivă.

Veniturile reprezintă un alt prag important. Familiile sau persoanele care solicită o locuință trebuie să aibă un venit mediu net lunar pe persoană, calculat pe ultimele 12 luni, sub câștigul salarial mediu net pe economie. Pentru dosar sunt cerute acte privind veniturile realizate în perioada aprilie 2025 – martie 2026: salarii, pensii, indemnizații, ajutoare sociale, burse, alocații sau alte venituri declarate.

Criteriul care restrânge cel mai mult accesul este vulnerabilitatea socială. Primăria include aici părinții singuri cu copii în întreținere, persoanele cu handicap grav sau accentuat, pensionarii de invaliditate, tinerii proveniți din centre de plasament, persoanele găzduite temporar în centre rezidențiale, șomerii, beneficiarii de ajutor social, victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane, dar și persoanele afectate de dependența de alcool ori substanțe interzise. Sunt avute în vedere și familiile în care venitul pe membru este mai mic sau egal cu salariul minim net pe economie.

Contează, de asemenea, condițiile în care locuiește solicitantul în prezent. Sunt eligibile persoanele care trăiesc în spații supraaglomerate, în locuințe improvizate, fără utilități, în imobile încadrate în clasa I de risc seismic, persoanele fără adăpost sau cele aflate în risc de evacuare. Aceste situații trebuie probate prin documente oficiale: anchete sociale, expertize tehnice, hotărâri judecătorești, acte de închiriere, declarații notariale sau documente care arată câte persoane locuiesc efectiv în același spațiu.

După verificarea dosarelor, selecția se face pe bază de punctaj. Lista finală va fi ordonată descrescător, iar repartițiile se vor face strict în această ordine, în limita celor 188 de locuințe disponibile. Un avantaj suplimentar îl pot avea solicitanții fără datorii la bugetul local, care pot primi punctaj în plus dacă prezintă certificate de atestare fiscală eliberate în aprilie sau mai 2026.

Programul nu rezolvă criza generală a locuințelor din Iași, ci funcționează ca un mecanism de sprijin social pentru cei care pot demonstra, cu acte, că au cea mai mare nevoie de ajutor.

Dan DIMA