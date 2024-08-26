Patru medalii pentru România, la Olimpiada Internațională de Geografie

* la Iași au ajuns o medalie de argint și două de bronz * în plus, Tudor Olariu, medaliat cu bronz, a ocupat locul întâi la proba multimedia * aurul a fost câștigat de un elev din Craiova * ca în fiecare an, lotul olimpic a fost antrenat de profesorii Cornelia și Dorin Fiscutean

În perioada 19-24 august 2024, în orașul Maynooth, Irlanda, tinerii geografi din întreaga lume și-au dat întâlnire la cea de-a 20-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Geografie (IGEO), o competiție de talie mondială care testează nu doar cunoștințele teoretice, ci și abilitățile practice și spiritul de observație al participanților. Printre cei peste 180 de concurenți veniți din aproape 50 de țări s-au aflat și patru tineri români. La finalul competiției, România a urcat pe podium cu toate cele patru medalii disponibile, trei dintre acestea fiind aduse acasă de elevii ieșeni.

Din Iași, oraș cu o tradiție educațională bogată, trei tineri s-au remarcat prin cunoștințele lor deosebite și prin dorința de a excela într-un domeniu de nișă, Geografia. Ian Mitocaru, de la Colegiul Național, a câștigat o binemeritată medalie de argint, sub îndrumarea profesorului său, Dorin Fiscutean. Alături de el, Tudor Sebastian Olariu, elev al Colegiului Național „Costache Negruzzi” și Iustin Balan, de la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, au obținut medalii de bronz, pregătiți de profesorii Florin Iancu și Bogdan Dumitrașcu. Pentru ei, geografia nu este doar un obiect de studiu, ci o adevărată pasiune. Medalia de aur a fost adjudecată de către David Mihai Dumitrescu, Colegiul Naţional „ Carol I” Craiova .

Modele de perseverență și excelență

Tudor Sebastian Olariu, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, nu este un nume nou în această competiție. Participând pentru al doilea an consecutiv la Olimpiada Internațională de Geografie, Tudor a dovedit că ambiția, perseverența și dedicarea pot duce la rezultate remarcabile. După ce anul trecut a obținut prima sa medalie, anul acesta Tudor a reușit din nou să urce pe podium, cucerind o medalie de bronz. Profesorul său, Florin Iancu, nu își ascunde mândria: „Bravo, Tudor! Sunt mândru de tine și onorat să te fi avut discipol timp de opt ani!”.

El nu doar că a obținut medalia de bronz, dar a strălucit și la proba multimedia din cadrul competiției, unde a reușit să ocupe locul I în lume, o performanță excepțională care confirmă talentul său și pregătirea intensă. „Tudor este un exemplu de ambiție și pasiune pentru geografie. Rezultatele sale sunt dovada că atunci când îți urmezi visul cu determinare, nimic nu este imposibil”, a adăugat profesorul Iancu.

Competiția din Irlanda – o provocare complexă

Olimpiada Internațională de Geografie nu este doar un test academic. Tinerii participanți trebuie să facă față unei serii de probe care pun la încercare nu doar cunoștințele lor, ci și capacitatea de a aplica aceste cunoștințe în contexte reale. Concursul include o probă scrisă, un test multimedia și o probă practică de teren, desfășurată în orașul gazdă, Maynooth. Aici, participanții au fost provocați să analizeze peisaje, să identifice caracteristici geografice și să propună soluții pentru diverse probleme de mediu. În Iași, vestea succesului elevilor la Olimpiada Internațională de Geografie a fost primită cu bucurie și mândrie. Colegiile din care provin acești elevi au o tradiție îndelungată în promovarea excelenței academice, iar profesorii lor sunt adevărați mentori, care au știut să le insufle elevilor nu doar cunoștințe, ci și dragostea pentru învățătură și curiozitatea de a explora lumea. De mai bine de zece ani, Lotul olimpic al României la Geografie este antrenat de către profesorii Cornelia și Dorin Fiscutean și de fiecare dată revine acasă cu medalii de aur, argint și bronz. Laura RADU, Maura ANGHEL