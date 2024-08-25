„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Patru medalii pentru România, la Olimpiada Internațională de Geografie din Irlanda. Lotul a fost antrenat de profesorii Cornelia și Dorin Fiscutean

O medalie de aur, una de argint şi două de bronz au fost obţinute de elevii români la Olimpiada Internaţională de Geografie din Irlanda.

”Veşti foarte bune pentru România! În cadrul celei de-a XX-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Geografie din Irlanda, lotul nostru a obţinut următoarele rezultate: David Mihai Dumitrescu, Colegiul Naţional ‘Carol I’ Craiova, medalie de aur; Ian Mitocaru, Colegiul Naţional Iaşi, medalie de argint; Tudor Olariu, Colegiul Naţional ‘Costache Negruzzi’ Iaşi, medalie de bronz; Iustin Bălan, Colegiul Naţional ‘Garabet Ibrăileanu’ Iaşi, medalie de bronz”, se arată sâmbătă pe pagina de Facebook a Ministerului Educaţiei.

Echipa României a fost condusă de profesorii Mihaela Cornelia Fiscutean şi Dorin Fiscutean, de la Colegiul Naţional din Iaşi.

Ministrul Ligia Deca i-a felicitat pe medaliaţi pentru performanţă. ”Veşti grozave primite aseară de la David, Ian, Tudor şi Iustin, cei patru elevi din lotul României, participant la Olimpiada Internaţională de Geografie din Irlanda! Patru elevi, patru medalii! (…) Felicitări tuturor pentru performanţă!”, a scris Ligia Deca pe Facebook 

