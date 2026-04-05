Pelerinaj de Florii, pe străzile Iașului

Centrul Iaşului a fost învăluit de un adevărat val de credinţă. Peste 2.500 de credincioşi, împreună cu 40 de preoţi din Arhiepiscopia Iaşilor, au parcurs străzile la Pelerinajul de Florii, transformând fiecare colţ într-un coridor de tradiţie, flori binecuvântate, emoţie şi rugăciune.

Pelerinajul de Florii, care a fost organizat de cele trei protopopiate ieşene, a început de la Mănăstirea „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” – Bărboi, a continuat spre Mănăstirea Trei Ierarhi, Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt până la Catedrala Mitropolitană.

Pentru creştin ortodocşi, plerinajul de Florii este o retrăire a momentului intrării în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos. „Duminica care precede Sfintele Paşti, ziua care precede Săptămâna Mare, sau Săptămâna Pătimirilor, este cunoscută de credincioşi ca Duminica Floriilor sau Paştele Copiilor. Este săptămâna celor curaţi la suflet, a celor care se bucură să îl primească pe Hristos în comunitatea lor, în oraşul lor, în viaţa şi în sufletul lor. Şi fac acest lucru cu flori în mână şi inima curată. Când se vorbeşte despre intrarea în Ierusalim a Domnului ne referim la triumful păcii şi al smereniei. Cu acest gând intră bunul Dumnezeu în viaţa noastră”, a spus preotul Lucian Apopei, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Floriile reprezintă sărbătoarea celor curaţi la suflet, a celor care se bucură să-L primească pe Hristos. „Vom vedea zilele care urmează cum răspunde omul în faţa a tot milostivirii lui Dumnezeu şi cât de scurtă este distanţa de la Osana, osana la a-l, ia-l, răstigneşte-L. Săptămâna care urmează se cheamă mare, pentru că mari şi însemnate sunt lucrurile care se vor petrece, ele stând la temelia credinţei noastre”, a spus preotul Lucian Apopei, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iaşilor. Laura RADU