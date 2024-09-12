Pericol de inundații la Neamț și Suceava

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă în orele următoare pe râuri din Moldova.

Potrivit hidrologilor, până la ora 12:00, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi a propagării, se pot produce viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ţibeni, Şomuzul Mic, Şomuzul Mare, Moldova - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Moldoviţa - amonte S.H. Tupilaţi şi Bistriţa - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Bicaz - amonte S.H. Frunzeni (judeţele: Suceava şi Neamţ).

Atenţionarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională "Apele Române", Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administraţia Bazinală de Apă Siret şi Sistemele de Gospodărire a Apelor Suceava şi Neamţ