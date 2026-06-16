Oferta de angajare din Iași rămâne consistentă la jumătatea lunii iunie. Companiile caută muncitori, personal comercial, șoferi, ingineri, economiști și vorbitori de limbi străine, iar veniturile afișate în anunțuri diferă considerabil de la un domeniu la altul.

Peste 1.000 de locuri de muncă sunt disponibile în această perioadă în județul Iași, potrivit ofertelor centralizate de serviciul public de ocupare. Alte sute de anunțuri apar pe platformele private de recrutare, însă multe dintre acestea se suprapun sau vizează candidați din mai multe orașe. Cele mai numeroase angajări sunt în servicii, comerț, producție, construcții și transport, în timp ce salariile mai mari apar în vânzări, inginerie și posturile care cer limbi străine.

Comerțul, serviciile și producția caută cei mai mulți oameni

O parte importantă a cererii vine din domeniile în care activitatea nu poate fi automatizată integral. Firmele caută lucrători comerciali, manipulanti de mărfuri, operatori de producție, electricieni, instalatori, mecanici, șoferi și personal pentru construcții.

Există oportunități și în contabilitate, vânzări, relații cu clienții, transport, industria farmaceutică, servicii medicale, administrație și activități de secretariat.

Printre recrutările vizibile în această perioadă se numără cele pentru economiști, ingineri de service pentru aparatură medicală, consultanți imobiliari, reprezentanți de vânzări și specialiști în dezvoltarea afacerilor. Antibiotice Iași caută, între altele, personal pentru activitățile de export.

Un avantaj important îl au candidații care cunosc limbi străine. Companiile din zona serviciilor externalizate recrutează personal pentru relații cu clienții în italiană și engleză, iar unele posturi oferă posibilitatea lucrului în sistem hibrid.

Salarii de la aproximativ 700 de euro la peste 1.500 de euro

Cele mai multe anunțuri nu indică venitul, ceea ce face imposibilă stabilirea unui salariu mediu pentru toate locurile vacante. Ofertele care prezintă însă o sumă arată diferențe mari între activitățile de execuție și pozițiile care presupun experiență, responsabilitate comercială sau competențe tehnice.

Pentru posturile de call-center și suport clienți în limba italiană apar valori cuprinse între aproximativ 700 și 1.070 de euro lunar. Un specialist în dezvoltarea afacerilor poate ajunge la un interval estimat de 1.000–1.500 de euro, iar un inginer care asigură service pentru aparatură medicală are o ofertă asemănătoare.

În vânzările destinate companiilor sunt afișate estimări de aproximativ 1.365–1.505 euro. Pentru consultanții imobiliari, veniturile promovate pot urca la 1.500–3.000 de euro, dar acestea depind în mare măsură de comisioane și de numărul tranzacțiilor încheiate.

Un economist putea găsi o ofertă estimată la aproximativ 1.370–1.515 euro, iar pentru supervizarea vânzărilor în regiunea Moldovei era afișată o valoare de circa 1.000 de euro.

Sumele trebuie citite cu atenție. Unele sunt salarii comunicate direct de angajator, iar altele reprezintă estimări realizate de platformele de recrutare. Candidații trebuie să verifice la interviu dacă valoarea este brută sau netă și dacă include bonusurile, comisioanele ori tichetele de masă.

Meseriile practice rămân greu de înlocuit

În Iași, oferta actuală confirmă că meseriile practice continuă să aibă o pondere importantă. Un electrician, mecanic, șofer, instalator sau muncitor calificat lucrează în situații care cer prezență fizică, îndemânare și adaptare rapidă. Inteligența artificială poate sprijini organizarea activității, dar nu poate prelua integral executarea acesteia.

În cazul posturilor de birou, diferența este făcută de combinația dintre cunoașterea domeniului și utilizarea tehnologiei. Un economist care poate analiza automat datele, un agent de vânzări care folosește instrumente digitale sau un specialist în export care cunoaște limbi străine pornește cu un avantaj.

Piața muncii din Iași nu rămâne fără posturi, însă accesul la ofertele mai bine plătite presupune mai mult decât executarea unor sarcini standard. Companiile caută oameni care pot folosi tehnologia, dar care își păstrează gândirea critică, discernământul și capacitatea de a lucra cu alți oameni.

Dan DIMA