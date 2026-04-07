Peste 200 de mii de ieșeni primesc ajutorul așteptat

Vești care aduc o gură de oxigen pentru zeci de mii de familii din Iași! Într-un context economic tensionat, în care fiecare leu contează, statul face o injecție masivă de lichiditate: peste 103 milioane de lei ajung în aceste zile la ieșeni, prin plata alocațiilor, indemnizațiilor pentru creșterea copilului și stimulentelor de inserție.

Potrivit anunțului făcut de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, banii vor începe să intre în conturile beneficiarilor chiar din 8 aprilie 2026, iar pentru cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor este deja în curs, urmând să fie finalizată cel târziu pe 9 aprilie, prin intermediul Poșta Română.

În total, peste 200.000 de ieșeni sunt vizați de aceste plăți, o cifră uriașă care arată cât de dependentă a devenit o parte importantă a populației de aceste forme de sprijin social.

Cei mai mulți beneficiari sunt copiii: nu mai puțin de 201.800 de minori vor primi alocațiile de stat, suma totală depășind 67,3 milioane de lei. Este, practic, cea mai mare felie din acest „val financiar” care intră în județ.

În paralel, 7.100 de părinți care se află în concediu pentru creșterea copilului vor încasa peste 30 de milioane de lei, bani esențiali pentru familiile în care veniturile sunt limitate sau chiar inexistente în această perioadă.

De asemenea, aproximativ 3.200 de beneficiari ai stimulentului de inserție vor primi în total 2,4 milioane de lei, un sprijin menit să încurajeze întoarcerea la muncă, dar care, în realitate, devine pentru mulți o necesitate vitală.

Această mobilizare financiară masivă vine într-un moment sensibil, în care costul vieții crește, iar presiunea pe bugetele familiilor este tot mai mare. Pentru mulți ieșeni, acești bani nu înseamnă doar un ajutor, ci diferența dintre stabilitate și dificultate, dintre un trai decent și grija zilei de mâine.

Iașul trăiește, în aceste zile, un adevărat val de bani publici, dar și o confirmare clară a unui adevăr incomod: pentru o mare parte din populație, sprijinul statului nu mai este o opțiune, ci o necesitate absolută. Daniel BACIU