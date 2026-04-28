* la Iași, migrația nu se vede doar în autocarele care pleacă spre Italia sau în banii trimiși acasă, ci și în școli * potrivit CJRAE, 5.646 de elevi din județ au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate * fenomenul intră în dezbatere publică la Iași, printr-un atelier cu experți

Asociația Femeilor Românce din Italia – ADRI, în parteneriat cu Primăria, prin Serviciul Diaspora, organizează pe 9 mai o serie de evenimente dedicate impactului migrației asupra familiei transnaționale. Tema atinge direct Iașul, un județ în care mii de copii cresc cu unul sau ambii părinți plecați peste hotare. Sala „Vasile Pogor” va găzdui un atelier de lucru cu participarea unor experți din România și a reprezentanților Ambasadei României în Italia. La eveniment sunt anunțate instituții și organizații precum Direcția de Asistență Socială Iași, Institutul de Psihiatrie Socola, Romanian Women’s Lobby, Alternative Sociale și Caritas.

În aceeași zi, de la ora 19:00, la Ateneul din Iași, va fi prezentat, în premieră națională, spectacolul „Sindromul Italia. Sau despre vieți suspendate”, inspirat din realitățile migrației feminine. Potrivit anunțului Primăriei Iași, spectacolul face parte din inițiativa de creștere a gradului de conștientizare asupra efectelor migrației și de prevenire a vulnerabilităților sociale generate de acest fenomen.

Titlul trimite la una dintre cele mai dureroase fețe ale migrației: femeile plecate la muncă în Italia, adesea ca îngrijitoare, prinse între grija pentru bătrânii altora și dorul de copiii rămași acasă. Pentru multe familii românești, Italia a fost soluția economică, dar și începutul unei rupturi emoționale greu de reparat.

Citește și Elevii de clasa a VIII-a își aleg viitorul în Sala Pașilor Pierduți. Peste 40 de licee și colegii din Iași intră în cursa admiterii

Cifra care arată drama locală: 5.646 de elevi cu părinți plecați

Pentru Iași, evenimentul din 9 mai nu este doar o întâlnire instituțională sau un spectacol cu temă socială. Este o oglindă pusă în fața unui fenomen pe care școlile, serviciile sociale și familiile îl simt de ani întregi. Copiii cu părinți plecați nu sunt o categorie abstractă. Ei sunt în clase, în sate, în cartiere, în grija bunicilor sau a rudelor, uneori cu rezultate școlare fragile, alteori cu anxietăți pe care nimeni nu le numește.

Potrivit unui studiu al CJRAE Iași, în județ sunt 5.646 de elevi care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate, reprezentând 8,63% din populația școlară. Dintre aceștia, 4.031 de copii aveau un părinte migrant, 599 aveau ambii părinți plecați, iar 1.016 proveneau din familii monoparentale în care părintele unic era plecat.

Distribuția arată că fenomenul apasă mai puternic asupra satelor. În județul Iași, 3.117 elevi cu părinți plecați proveneau din mediul rural, iar 2.529 din mediul urban, conform analizei CJRAE. Cu alte cuvinte, migrația rămâne una dintre formele tăcute prin care sărăcia, lipsa locurilor de muncă și dependența de veniturile din străinătate se transmit direct în viața copiilor.

La nivel național, situația rămâne una amplă. Potrivit datelor ANPDCA, România avea 50.364 de copii ai căror părinți erau plecați la muncă în străinătate. Dintre aceștia, 7.418 copii aveau ambii părinți plecați, iar cei mai mulți se aflau în grija rudelor.

Maura ANGHEL