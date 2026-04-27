Elevii de clasa a VIII-a își aleg viitorul în Sala Pașilor Pierduți. Peste 40 de licee și colegii din Iași intră în cursa admiterii

Pentru elevii de clasa a VIII-a din Iași, alegerea liceului începe înaintea examenului. Miercuri, 29 aprilie 2026, Sala Pașilor Pierduți din Palatul Universitar Copou devine punctul de întâlnire dintre școlile care își caută viitorii elevi și adolescenții care trebuie să decidă ce drum vor urma după gimnaziu. Salonul Ofertelor Educaționale – ediția 2026 aduce în același spațiu peste 40 de licee și colegii, într-un eveniment dedicat orientării școlare și profesionale.

Sunt așteptați absolvenții claselor a VIII-a, părinții acestora, cadre didactice, consilieri școlari și reprezentanți ai autorităților locale. Pentru mulți dintre elevi, întâlnirea directă cu profesorii și liceenii poate conta la fel de mult ca broșura de admitere sau media ultimului admis din anii trecuți.

Salonul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași. Evenimentul este găzduit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, ceea ce transformă zona Copou într-un reper al alegerilor educaționale pentru o întreagă generație de elevi.

În total, 41 de unități de învățământ din municipiul Iași și din localitățile limitrofe își vor prezenta oferta pentru anul școlar 2026–2027. Elevii vor putea afla ce profiluri și specializări sunt disponibile, ce presupune viața de liceu într-o anumită școală, ce activități extracurriculare există și ce direcții pot urma după absolvire. Pentru părinți, salonul oferă ocazia de a pune întrebări directe și de a compara opțiunile înaintea completării fișelor de admitere.

Maura ANGHEL