Explozie de gaze urmată de incendiu într-o locuință din Iași

* o femeie a ajuns la spital cu arsuri după ce flăcările au cuprins bucătăria

Momente dramatice într-un cartier din Iași, unde un incendiu izbucnit într-o locuință de pe strada Obreja s-a transformat într-o intervenție contracronometru pentru salvatori. O femeie a fost rănită și transportată de urgență la spital după ce a suferit arsuri la nivelul feței și al membrelor superioare.

Alarma a fost dată fără ca apelanții să anunțe existența unor victime, însă situația s-a complicat rapid după sosirea echipajelor ISU. Proprietara locuinței a fost găsită cu arsuri de gradul I, iar medicii au luat în calcul și posibilitatea unor leziuni la nivelul căilor respiratorii provocate de inhalarea gazelor fierbinți și a fumului.

Pentru gravitatea cazului a fost trimis de urgență și un echipaj de terapie intensivă mobilă, care a preluat pacienta și a transportat-o la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Pompierii au reușit să evite un dezastru mult mai mare. Flăcările au fost localizate rapid și au afectat doar bucătăria locuinței, fiind împiedicată extinderea incendiului către restul casei și către proprietățile din apropiere.

Primele cercetări indică o cauză extrem de periculoasă: formarea unui amestec exploziv de gaze combustibile, unul dintre cele mai frecvente și mai periculoase scenarii întâlnite în locuințe. O simplă acumulare de gaz poate transforma în câteva secunde o casă obișnuită într-o capcană mortală.

Incidentul readuce în atenție riscurile uriașe generate de instalațiile de gaz defecte sau neverificate, mai ales într-un oraș precum Iași, unde mii de locuințe utilizează zilnic astfel de sisteme. Intervenția rapidă a pompierilor a făcut diferența dintre un incendiu limitat și o posibilă tragedie de proporții. Andrei TURCU