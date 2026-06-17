Incendiu puternic la marginea Iașului

* hală de depozitare cuprinsă de flăcări la Holboca – mobilizare masivă de forțe ISU

Focul a izbucnit în această intervenție de urgență în comuna Holboca, unde o hală de depozitare de aproximativ 200 de metri pătrați a fost cuprinsă de flăcări violente, declanșând o mobilizare rapidă și consistentă a pompierilor ieșeni.

La fața locului acționează în regim de maximă urgență forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” din Iași, cu două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță de prim ajutor, într-o operațiune desfășurată contra-cronometru pentru limitarea extinderii dezastrului.

Potrivit primelor informații, interiorul halei ar fi fost plin cu materiale pentru instalații sanitare, un detaliu care ridică gradul de risc al intervenției și amplifică pericolul de propagare rapidă a incendiului. „La sosirea forțelor de intervenție la fața locului, incendiul se manifesta mocnit la spuma poliuretanică din componența unui perete tip sandwich, pe o suprafață de aproximativ 25 mp. Echipajele operative acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru îndepărtarea materialelor afectate, în vederea eliminării focarelor ascunse și prevenirii propagării acestuia la întreaga construcție”, a transmis ISU Iași.

Zona a fost practic transformată într-un front de luptă cu focul, pompierii încercând simultan localizarea, lichidarea incendiului și protejarea construcțiilor din vecinătate.

Misiunea rămâne în dinamică, iar autoritățile transmit că evoluția situației este atent monitorizată, în timp ce flăcările continuă să pună la încercare capacitatea de intervenție a salvatorilor ieșeni. Andrei TURCU