Peste 700 de stomatologi de renume și-au dat întâlnire la Iași

Palatul Culturii este locul unde peste 700 de stomatologi se întâlnesc pentru a participa la cea de-a XVI-a ediţie a Congresului Societăţii Române de Reabilitare Orală (SRRO). Organizat în perioada 7 - 9 noiembrie, evenimentul ştiinţific se desfăşoară sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, în parteneriat cu unele dintre cele mai prestigioase entităţi ale medicinei dentare europene.

„Această nouă ediţie a Congresului Societăţii Române de Reabilitare Orală reprezintă nu doar o continuitate a dedicării medicilor stomatologi către nobila lor profesie, ci o nouă provocare către cunoaştere şi către educaţie medicală continuă, precum şi o reală oportunitate către perfecţionare şi adaptare la cele mai recente descoperiri ştiinţifice în domeniu, interactivitatea şi schimbul de experienţă fiind cu siguranţă argumente solide pentru a duce şi această nouă manifestare ştiinţifică către progresul stomatologiei româneşti şi mai ales în beneficiul pacienţilor”, spune Norina Forna, preşedintele SRRO.

Congresul Societăţii Române de Reabilitare Orală se va derula în format hibrid, iar programul ştiinţific se va axa pe teme teoretice şi practice cu impact în pregătirea practicienilor.

La Congresul Societăţii Române de Reabilitare Orală sunt organizate 15 conferinţe tematice, comunicări orale şi workshop-uri speciale care se vor încadra în era digitală, cu aplicaţii multiple în specialităţile medicinei stomatologice contemporane, cu preponderenţă în planificarea tratamentelor protetice pe suport dentar şi pe suport implantar, realizarea tratamentelor clasice versus tratamente minim invazive cu ajutorul laserilor utilizaţi în: cariologie, endodonţie, parodontologie, chirurgie, implantologie, estetică dento-somato-facială, ortodonţie, protetică şi tehnologie digitală în realizarea protezelor.

În cadrul acestor manifestări ştiinţifice sunt prezentate rezultatele unor noi concepte bazate pe dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în sfera unor materiale biodegradabile, tehnici ultramoderne incluse recent în medicina stomatologică profilactică, precum şi rolul actual, extrem de important, pe care îl au sistemele digitale de diagnostic imagistic.

Ediţia din acest an a Congresului Societăţii Române de Reabilitare Orală reuneşte lectori internaţionali din Marea Britanie, Albania, Republica Moldova, alături de cei din Romania vor aduce prin contribuţia lor un plus de valoare medicinei şi stomatologiei româneşti, creând în acelaşi timp premise certe care să conducă la sporirea interesului colaborărilor multicentrice şi interdisciplinare. „Societatea Română de Reabilitare Orală are în coordonare un prestigios jurnal ştiinţific (RJOR) indexat în baza de date internaţionale (ISI, Scopus, Doaj, Clarivate Analyticx) care contribuie semnificativ la diseminarea celor mai recente cercetări şi practici din domeniu. Societatea, fiind afiliată la organizaţii internaţionale de prestigiu, îşi consolidează astfel rolul activ în comunitatea ştiinţifică naţională şi contribuie permanent la progresarea standardelor de excelenţă în domeniul reabilitării orale, domeniu aflat într-o dinamică efervescentă în ultimii ani”, spune preşedintele SRRO. Laura RADU