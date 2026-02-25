* la Iași, aniversările copiilor nu mai înseamnă doar tort și câțiva prieteni, ci un eveniment cu pachet de sală, meniu, decor, animator și fotografii pentru social media * o petrecere completă ajunge la 1.000 de euro * piața crește, competiția dintre furnizori se rafinează, iar presiunea socială dintre părinți ridică ștacheta de la o petrecere la alta

În Iași, aniversările copiilor au intrat în logica unei piețe care funcționează ca orice industrie: pachete standard, opțiuni premium, costuri pe copil și o listă de servicii care se completează reciproc. Într-un oraș cu multe familii tinere și cu un ritm de viață tot mai fragmentat, petrecerea s-a mutat din sufragerie în spații dedicate, cu promisiunea confortului: „noi ne ocupăm de tot”.

Doar că „totul inclus” nu mai înseamnă ieftin. Un reper din oferta locală arată pachete pentru 15 copii în jurul a 1.725–2.125 lei, iar fiecare copil în plus poate însemna încă 75–100 lei, în funcție de pachet. În același model, alte locații din Iași lucrează cu praguri de număr de invitați și tarife suplimentare per copil peste limită, de tipul 65/85/105 lei, în funcție de varianta aleasă.

De aici începe escaladarea firească. Aniversarea „arătată bine” cere de obicei și animație, iar în Iași există oferte afișate pentru 2 ore de program cu personaje, DJ și foto, la 500 lei (1 personaj) sau 600 lei (2 personaje), cu pachete separate pentru grădinițe, mai scurte. În paralel, alte servicii de animație afișează repere precum 350 lei pentru 2 ore cu 1 animator și 500 lei pentru 2 ore cu 2 animatori, crescând în funcție de echipă și complexitate.

Apoi vine „momentul” obligatoriu: tortul tematic. În oferta online a unor cofetării care livrează în Iași, apar prețuri de tip 130 lei/kg sau 150 lei/kg pentru torturi de copii, în funcție de produs și decor. La un tort de 2–3 kilograme (frecvent la petrecerile de grup), doar acest capitol ajunge rapid la câteva sute de lei, înainte să intri în zona candy bar, platouri dulci sau colț „sweet”.

Iar aici se leagă industria: pachetul de sală aduce copiii și confortul, animatorul ține energia, tortul și dulciurile fac „poza”, decorul dă impresia de eveniment. În zona de sweets corner, piața de evenimente lucrează inclusiv cu prețuri per persoană (de exemplu 40 lei/persoană pentru un candy bar premium, în unele oferte), ceea ce poate transforma rapid un „detaliu” într-o sumă serioasă dacă ai mulți invitați.

Un chef de 1000 de euro!

De ce ajunge, atunci, aniversarea „obișnuită” în jurul a 4.000-5.000 lei? Pentru că, realist, un scenariu des întâlnit în Iași arată așa: pachetul de bază (în jur de 1.700–2.100 lei), plus un animator (între câteva sute de lei, în funcție de durată și echipă), plus tortul tematic (preț pe kilogram), plus câteva extra-uri care par mici, dar se adună. Iar extra-urile sunt exact locul unde părinții pierd controlul: o oră în plus, încă doi copii peste pachet, un decor mai „instagramabil”, o piñata, un colț foto, confetti, mărturii pentru invitați.

Totul este alimentat de o presiune socială pe care puțini o recunosc direct, dar aproape toți o simt. În grupe și clase, invitația devine aproape obligatorie, iar absența e o discuție. Copiii aud, văd poze, compară. Părinții compară și ei, chiar dacă o fac în șoaptă: unde a fost, cât a ținut, ce „moment” a avut, ce tort, ce temă. Și, fără să vrea, fiecare petrecere ridică standardul pentru următoarea.

Industria petrecerilor pentru copii nu e „vinovatul” unic: ea răspunde unei cereri reale — lipsă de timp, oboseală, dorința de a oferi o zi frumoasă. Dar în Iași, ca în multe orașe mari, aniversarea a devenit un produs complet, cu prețuri care cresc odată cu așteptările. Când copilăria devine „eveniment”, nu mai e despre joacă, ci despre imagine…

Clara DIMA