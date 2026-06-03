Benzina sare peste motorină în toate stațiile din Iași!

O schimbare aparent tehnică, dar cu efecte resimțite imediat în buzunarele șoferilor: prețul benzinei a depășit prețul motorinei în toate stațiile de alimentare din oraș. O situație care, privită izolat, ar putea părea o simplă fluctuație de piață, dar care, în realitate, trimite un semnal mult mai profund despre tensiunile din sistemul energetic european.

Diferența dintre cei doi carburanți, de regulă stabilă și previzibilă, s-a inversat brusc, într-un context în care șoferii români s-au obișnuit ani la rând cu motorina mai scumpă sau, cel puțin, ușor peste nivelul benzinei în perioadele de dezechilibru. Acum, însă, balanța s-a răsturnat complet.

Ultima dată când piața a mai afișat o astfel de apropiere între prețuri a fost în urmă cu aproximativ un an, însă chiar și atunci diferențele erau minime, de ordinul câtorva bani în favoarea motorinei. Situația de acum este însă diferită: benzina a devenit oficial carburantul mai scump, în toate stațiile analizate.

În spatele acestei mișcări bruște se află o dinamică mai puțin vizibilă publicului larg, dar extrem de importantă pentru înțelegerea pieței: ajustarea rapidă a prețurilor interne la cotațiile de pe piața europeană.

Deși România este, în mod structural, exportator net de benzină și importator net de motorină, acest echilibru macro nu se mai traduce direct în prețurile de la pompă. Motivul este simplu, dar adesea ignorat: piața internă este strâns conectată la piața unică europeană, iar rafinăriile și traderii reacționează aproape instantaneu la semnalele externe.

În ultimele săptămâni, cotațiile spot din Europa au indicat o presiune tot mai mare pe segmentul motorinei, alimentată de temeri privind posibile dezechilibre în aprovizionare și de strategii defensive ale marilor companii energetice, care au început să constituie stocuri semnificative. În acest context, motorina a fost relativ „protejatã” prin mecanisme de stocare și anticipare a riscurilor.

Benzina, în schimb, a urmat un traseu diferit, influențat de cerere sezonieră, rafinare și redistribuirea capacităților de producție, ceea ce a dus la o creștere relativ mai accelerată a prețului său.

Prețul motorinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 3 iunie:

Petrom: 9,53 lei

Rompetrol: 9,59 lei

Mol: 9,59 lei

Lukoil: 9,59 lei

OMV: 9,59 lei

Socar: 9,59 lei.

Prețul benzinei la stațiile din Iași în dimineața zilei de 3 iunie:

Petrom: 9,62 lei

Socar: 9,64 lei

Mol: 9,68 lei

Lukoil: 9,68 lei

Rompetrol: 9,68 lei

OMV: 9,68 lei.

Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară (top 5 orașe după număr de locuitori)

București – 9,62 – 9,53 – 4,40

Cluj Napoca – 9,49 – 9,49 – 4,39

Timișoara – 9,62 – 9,53 – 4,44

Iași – 9,62 – 9,53 – 4,44

Constanța – 9,62 – 9,53 – 4,42.