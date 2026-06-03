Hibridele și mașinile chinezești schimbă radical regulile jocului pe piața auto din Iași

* piața auto ieșeană, la răscruce: pe de o parte, mii de șoferi continuă să cumpere automobile diesel vechi de 10-15 ani aduse din Europa Occidentală, iar pe de altă parte, hibridele, electricele și mărcile chinezești cuceresc rapid teren și încep să schimbe profund structura parcului auto din județ

Datele aferente lunii mai 2026 arată că în județ au fost înmatriculate 942 de autoturisme second-hand și 321 de autoturisme noi. Rezultatul propulsează Iașul pe locul 5 la nivel național în clasamentul înmatriculărilor de autoturisme noi, după București, Ilfov, Cluj și Argeș, confirmând statutul județului drept unul dintre cele mai dinamice centre economice din România.

Totuși, ieșenii încă mizează masiv pe autoturismele second-hand. Rezultatul este un paradox tipic pentru România anului 2026: în aceeași lună sunt înmatriculate atât automobile fabricate în 2003-2005, cât și modele ieșite practic ieri de pe liniile de producție ale constructorilor europeni și asiatici.

Volkswagen rămâne „regele” neîncoronat al Iașului

Dacă există un câștigător clar al preferințelor ieșenilor, acesta este Volkswagen. Marca germană domină detașat lista înmatriculărilor și confirmă un fenomen care durează de peste două decenii.

De la Golf și Passat până la SUV-uri moderne, Volkswagen continuă să fie perceput ca alegerea sigură pentru familiile care caută fiabilitate și costuri rezonabile. Interesant faptul că marca este prezentă simultan în ambele lumi: atât în zona automobilelor diesel vechi importate din Germania, Belgia sau Olanda, cât și în segmentul modelelor noi pe benzină și hibride.

În spatele Volkswagen se află alte nume consacrate ale pieței germane: Audi, BMW, Mercedes-Benz și Skoda, toate beneficiind de un flux constant de importuri second-hand.

Dieselul, marele supraviețuitor

În timp ce în multe orașe occidentale motoarele diesel sunt împinse treptat spre periferie de reglementări de mediu tot mai stricte, Iașul transmite un mesaj diferit.

O mare parte dintre vehiculele înmatriculate în luna mai sunt alimentate cu motorină. Audi, BMW, Volkswagen, Renault, Opel, Ford și Skoda domină această categorie.

Cele mai multe exemplare provin din perioada 2008-2015, ceea ce înseamnă că multe dintre ele au deja între 11 și 18 ani vechime.

Fenomenul arată că argumentul economic continuă să fie decisiv. Pentru mulți cumpărători, un diesel german bine întreținut rămâne mai atractiv decât o mașină nouă cu tehnologie modernă, dar cu un preț semnificativ mai ridicat.

Practic, deși discursul public este dominat de electrificare și decarbonizare, realitatea din piață arată că dieselul încă are o viață lungă în România.

Explozia hibridelor

Dacă dieselul domină importurile second-hand, adevărata vedetă a pieței noi este fără îndoială tehnologia hibridă.

Toyota apare ca lider absolut al acestui segment. Numărul impresionant de modele hibride înmatriculate confirmă strategia constructorului japonez, care a mizat pe această tehnologie cu mult înaintea concurenței.

Pe urmele Toyota vin Hyundai, Lexus, Dacia, Renault, Ford, BMW, Mercedes-Benz, Mazda și Kia.

Ceea ce se observă foarte clar este că hibridul a devenit alegerea de compromis preferată de cumpărătorii români. Consum redus, autonomie mare, lipsa anxietății legate de încărcare și costuri de exploatare rezonabile transformă această tehnologie în noul standard al pieței.

Pentru prima dată, înmatriculările hibride par să reprezinte o forță comparabilă cu segmentele tradiționale pe benzină.

Dacia impresionează prin ofensiva GPL

Un alt fenomen remarcabil este succesul uriaș al modelelor Dacia alimentate cu benzină și GPL.

Numeroase automobile fabricate în 2026 apar în evidențele de înmatriculare, confirmând faptul că formula Dacia + GPL continuă să fie una dintre cele mai eficiente economic de pe piață.

Într-o perioadă în care prețurile carburanților rămân impredictibile, soluția oferită de constructorul român este percepută de mulți cumpărători drept cea mai pragmatică alegere.

Practic, Dacia reușește să atragă simultan două categorii de clienți: pe cei interesați de costuri minime de utilizare și pe cei care caută automobile noi la prețuri accesibile.

Mașinile chinezești nu mai sunt o curiozitate

Poate cea mai spectaculoasă concluzie a lunii mai este însă alta.

Mărcile chinezești au trecut de la statutul de apariție exotică la cel de prezență constantă în statisticile de înmatriculare.

BYD, Chery, MG, Geely, Zeekr, Leapmotor, BAIC, Forthing și DFM sunt nume care apar din ce în ce mai des.

Majoritatea modelelor sunt fabricate în 2025 și 2026 și sunt echipate cu sisteme hibride sau electrice.

Acest lucru arată că producătorii chinezi atacă exact segmentul care crește cel mai rapid în Europa: mobilitatea electrificată.

În urmă cu doar câțiva ani, prezența unor astfel de mărci în statisticile județului Iași ar fi fost aproape imposibil de imaginat. Astăzi ele încep să concureze direct cu producătorii europeni și japonezi.

Tesla nu mai este singură

Segmentul electricelor continuă să crească, însă într-un ritm mai lent decât hibridele.

Tesla rămâne cea mai vizibilă marcă electrică, dar nu mai este singurul nume important. Hyundai, Kia, BMW, Audi, Renault, Dacia, Volvo, BYD și Zeekr contribuie la diversificarea ofertei.

Interesant este faptul că multe dintre electricele înmatriculate nu sunt modele noi, ci vehicule produse între 2019 și 2023, semn că începe să se formeze și o piață second-hand pentru automobilele electrice.

Această evoluție era inevitabilă și indică maturizarea segmentului.

O piață în care coexistă trei Românii auto

Datele din mai 2026 arată că în județul Iași coexistă, de fapt, trei piețe auto diferite.

Prima este România dieselului occidental, alimentată de importurile masive de automobile fabricate între 2005 și 2015.

A doua este România pragmatică, reprezentată de Dacia GPL și de modelele pe benzină accesibile.

A treia este România viitorului, formată din hibride, electrice și noile mărci asiatice care câștigă rapid teren.

Această suprapunere produce o imagine spectaculoasă: în aceeași lună sunt înmatriculate atât automobile fabricate în anii '90, cât și vehicule produse în 2026 și dotate cu cele mai noi tehnologii de propulsie.

Statisticile lunii mai 2026 sugerează că Iașul intră într-o nouă etapă a evoluției pieței auto.

Dieselul încă domină volumele importurilor second-hand, însă nu mai stabilește direcția viitorului. Rolul acesta este preluat de hibride, de electrice și de noii constructori asiatici.

Toyota, Dacia și Hyundai par să profite cel mai mult de această tranziție, în timp ce mărcile chinezești se pregătesc să producă cea mai mare schimbare de paradigmă din ultimele două decenii.

Dacă ritmul observat în mai 2026 se menține, următorii trei-cinci ani ar putea transforma radical peisajul auto al județului Iași. Iar ceea ce astăzi pare o simplă tendință statistică ar putea deveni mâine noua realitate a șoselelor moldovene. Daniel BACIU