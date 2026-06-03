Reforma din sănătate se reaprinde: zeci de posturi de conducere scoase la concurs!

Un val major de schimbări administrative se pregătește în sistemul sanitar românesc, după ce Ministerul Sănătății a anunțat declanșarea uneia dintre cele mai ample proceduri de ocupare a funcțiilor de conducere din ultimii ani. Zeci de posturi-cheie din spitale, direcții de sănătate publică și instituții strategice urmează să fie scoase la concurs, într-un moment în care întregul sistem medical este sub presiune și atent monitorizat public.

Decizia vine la doar o săptămână după ce și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat propriul val de concursuri pentru funcțiile de directori generali ai caselor județene, semn că întreaga structură de management din sănătatea românească intră într-o etapă de reconfigurare fără precedent.

Potrivit anunțului oficial, Ministerul Sănătății va organiza concursuri pentru nu mai puțin de 29 de funcții de conducere în cadrul direcțiilor de sănătate publică din țară, instituții esențiale în gestionarea sănătății publice la nivel județean.

În paralel, alte 42 de posturi de manager general din serviciile de ambulanță vor fi scoase la concurs, o zonă critică a sistemului medical, unde deciziile rapide pot face diferența între viață și moarte.

La acestea se adaugă poziții de top din instituții strategice precum Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Institutul Național de Transfuzie Sanguină, dar și funcțiile de conducere din șapte spitale aflate în subordinea directă a Ministerului Sănătății.

Este, practic, una dintre cele mai extinse operațiuni de înlocuire și selecție a managementului medical din ultimii ani.

Ministerul Sănătății justifică această mișcare prin nevoia de „consolidare a managementului din sistemul sanitar” și prin dorința de a aduce în funcții de conducere persoane capabile să implementeze proiecte, să crească eficiența și să îmbunătățească serviciile medicale.

În mod oficial, obiectivul declarat este unul ambițios: un management stabil, profesionist și orientat spre rezultate, capabil să susțină reformele din sistemul de sănătate și să accelereze modernizarea infrastructurii medicale din România.

În spatele acestor formulări tehnice se află însă o miză uriașă: controlul administrativ al unor instituții care gestionează resurse financiare masive și influențează direct funcționarea spitalelor din întreaga țară.

Valul de schimbări nu se oprește aici. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat la rândul său organizarea unui concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori generali ai celor 43 de case județene de asigurări de sănătate, într-un calendar deja stabilit pentru luna iunie.

Concursul, programat pentru 18 iunie (proba scrisă) și 23 iunie (interviul), vine cu promisiuni ferme de transparență și corectitudine, autoritățile susținând că procesul nu va fi influențat politic.

Candidații au un termen foarte scurt pentru depunerea dosarelor, iar procedura de selecție include mai multe etape, de la verificarea documentelor până la soluționarea contestațiilor.

O rețea de putere în reconfigurare

Privită în ansamblu, această succesiune de concursuri la nivelul Ministerului Sănătății și CNAS conturează o schimbare profundă în structura de conducere a sistemului medical românesc.

Este vorba despre instituții care controlează nu doar spitale și servicii de urgență, ci și fluxuri financiare uriașe, programe naționale de sănătate și infrastructura medicală strategică a țării.

În acest context, fiecare funcție de conducere devine mai mult decât un simplu post administrativ — devine o poziție de influență majoră asupra modului în care funcționează întregul sistem. Nicoleta ZANCU