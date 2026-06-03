Dezastru la examenul auto în Iași! Doar unul din patru candidați reușește să obțină permisul

* topul școlilor de șoferi și surprizele din clasament

Statisticile oficiale privind promovabilitatea la examenul practic pentru obținerea permisului de conducere scot la iveală o realitate îngrijorătoare în județul Iași. Mii de candidați investesc timp, bani și speranțe în școlile de șoferi, însă doar o mică parte dintre ei reușesc să treacă examenul traseu.

Datele arată că, la nivelul județului Iași, au fost examinați nu mai puțin de 19.190 de candidați, însă doar 4.752 au reușit să obțină permisul de conducere. Cu alte cuvinte, promovabilitatea generală este de numai 24,76%, ceea ce înseamnă că aproape trei din patru cursanți sunt respinși.

Procentele ridică semne de întrebare atât cu privire la pregătirea candidaților, cât și la eficiența unor școli de șoferi care promit succesul la examen.

Campionii promovabilității

La vârful clasamentului se află TITI BAS SRL, cu un procent impresionant de 46,23%. Din 385 de candidați examinați, nu mai puțin de 178 au fost declarați admiși.

Rezultate foarte bune au fost obținute și de Urban Driver Concept SRL – 43,44%, Top Driving Symbol SRL – 43,32%, Urban Autovip SRL – 40%, PFA Cirsmari Gheorghe Florentin – 38,46%, Drive Safe MCP SRL – 36,61%, Sigur la Volan SRL – 36,51%, Serdax Auto SRL – 35,80%.

Aceste școli reușesc să depășească semnificativ media județeană și demonstrează că pregătirea cursanților poate face diferența în fața examinatorilor.

Mii de candidați, sute de eșecuri

Una dintre cele mai mari școli din județ, Sigur la Volan SRL, a trimis la examen 671 de candidați, dintre care 245 au promovat. La fel de activă a fost și VIOVAS SRL, cu 738 de candidați examinați și 254 admiși.

Pe de altă parte, există și unități unde procentele sunt alarmant de mici.

Dalcom Auto Style SRL a avut 531 de candidați examinați și doar 87 admiși, ceea ce înseamnă o promovabilitate de 16,38%.

Emacom SRL a înregistrat doar 15,45%, iar Imotour Company s-a oprit la 12%.

Cele mai surprinzătoare cifre apar însă în cazul unor școli sau instructori independenți unde promovabilitatea este efectiv zero.

DAS Training Level SRL a trimis la examen șapte candidați și nu a avut niciun admis.

PFA Costache Maria, PFA Dragomir Constantin Cristian și alte câteva forme de pregătire individuală au înregistrat, de asemenea, zero promovare în perioada analizată.

Deși numărul candidaților este redus, statisticile atrag atenția asupra diferențelor uriașe de performanță existente în piața școlilor de șoferi.

Permisul auto, tot mai greu de obținut

Datele confirmă o tendință observată de mulți ani în Iași: examenul practic devine din ce în ce mai dificil, iar rata de promovare rămâne la un nivel scăzut.

Pentru mulți candidați, traseul se transformă într-un adevărat maraton al emoțiilor, cu două, trei sau chiar mai multe încercări până la obținerea permisului.

În spatele cifrelor se ascund mii de povești ale unor tineri care visează la independență și mobilitate, dar care descoperă că drumul către permisul de conducere este mult mai complicat decât și-au imaginat.

Un lucru este însă cert: în Iași, permisul auto nu se obține ușor. Statisticile arată că doar unul din patru candidați reușește să treacă examenul, iar alegerea școlii de șoferi poate face diferența dintre succes și un nou dosar depus pentru reexaminare. Daniel BACIU