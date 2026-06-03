Val de teamă în județul Iași! Mii de familii se grăbesc să-și asigure casele

Un fenomen care până nu demult părea imposibil începe să capete proporții impresionante în județul Iași. Tot mai mulți proprietari de locuințe aleg să se protejeze în fața unor dezastre naturale care pot transforma, în doar câteva secunde, investiția unei vieți într-un morman de ruine.

Datele oficiale valabile la 1 iunie 2026 arată că nu mai puțin de 87.240 de ieșeni dețin în prezent o poliță obligatorie de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Este una dintre cele mai ridicate valori înregistrate vreodată în județ și confirmă o schimbare semnificativă de mentalitate în rândul populației.

În spatele cifrei impresionante se ascunde însă o tendință și mai interesantă. Doar în primele cinci luni ale acestui an, încă 5.369 de proprietari din județ au decis să își asigure locuințele împotriva riscurilor majore precum cutremurele, inundațiile și alunecările de teren.

Practic, în fiecare zi a anului 2026, zeci de familii ieșene au luat decizia de a-și proteja casa în fața unor evenimente care, atunci când lovesc, produc pagube de sute de milioane de euro și schimbă destine peste noapte.

Cutremurele și fenomenele extreme îi împing pe oameni spre asigurări

Creșterea accelerată a numărului de polițe nu apare întâmplător. În ultimii ani, România a traversat o perioadă marcată de fenomene meteo extreme, inundații devastatoare, furtuni violente și numeroase cutremure resimțite în diferite regiuni ale țării.

În Moldova, iar în special în județul Iași, subiectul riscului seismic rămâne unul dintre cele mai sensibile. Deși marile cutremure sunt rare, specialiștii avertizează constant că România se află într-una dintre cele mai active zone seismice din Europa, iar efectele unui seism major pot fi devastatoare pentru zeci de mii de locuințe.

În acest context, tot mai mulți proprietari par să înțeleagă faptul că o poliță de asigurare poate reprezenta diferența dintre recuperarea unei pierderi uriașe și falimentul unei familii.

Orașul conduce detașat

Statistica arată că majoritatea polițelor sunt deținute de locuitorii din mediul urban.

Din totalul celor 87.240 de contracte active, 56.181 aparțin proprietarilor din orașe, în timp ce 31.059 sunt înregistrate în mediul rural.

Diferența este explicabilă. Valoarea locuințelor din marile centre urbane este semnificativ mai mare, iar proprietarii sunt tot mai preocupați de protejarea investițiilor realizate în ultimii ani.

Totuși, și în comunele ieșene interesul este în creștere, mai ales în zonele expuse inundațiilor sau alunecărilor de teren.

Fenomenul nu este specific doar județului Iași. La nivelul întregii țări, numărul polițelor PAD aflate în vigoare a ajuns la impresionanta valoare de 2.515.006 contracte.

Comparativ cu începutul anului, sunt cu 125.882 mai multe polițe active, ceea ce indică o creștere accelerată a interesului românilor pentru protecția locuințelor.

Practic, sute de mii de familii au decis în ultimele luni că riscurile generate de dezastrele naturale nu mai pot fi ignorate.

Ce acoperă, de fapt, polița PAD?

Mulți proprietari aud despre polița PAD, însă puțini cunosc exact ce oferă aceasta.

Contractul de Asigurare Obligatorie Împotriva Dezastrelor Naturale reprezintă primul nivel de protecție pentru orice locuință și este destinat exclusiv acoperirii pagubelor produse de trei riscuri majore: cutremure, inundații provenite din cauze naturale, alunecări de teren.

Asigurarea se aplică locuințelor situate pe teritoriul României, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, indiferent dacă proprietarul este persoană fizică sau juridică.

Există însă și limite importante pe care proprietarii trebuie să le cunoască.

Polița PAD nu acoperă bunurile din interiorul locuinței. Mobilierul, aparatura electronică, electrocasnicele, obiectele de valoare și alte bunuri personale nu sunt despăgubite prin această asigurare.

De asemenea, anexele și construcțiile care nu sunt legate structural de locuință nu intră sub protecția poliței obligatorii.

Mai mult, locuințele încadrate oficial în clasa I de risc seismic nu pot fi asigurate prin PAD pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de lege.

Poate cea mai importantă concluzie care reiese din aceste statistici este schimbarea de atitudine a populației.

Timp de mulți ani, asigurarea locuinței a fost privită de numeroși proprietari ca o simplă obligație birocratică. Astăzi însă, în contextul intensificării fenomenelor extreme și al creșterii valorii proprietăților, tot mai mulți români încep să o considere o necesitate reală.

Daniel BACIU