Zi de foc pe străzile Iașului! Zeci de percheziții rutiere

* șoferi fără permis, alcool la volan și sute de sancțiuni aplicate într-o singură zi * în spatele cifrelor oficiale se conturează o realitate dură: un județ în care încă se circulă periculos, se încalcă legea și se pune în pericol siguranța publică

În data de 2 iunie, polițiștii din cadrul structurilor de ordine publică și rutieră au intervenit la peste 70 de evenimente, dintre care majoritatea au fost semnalate prin numărul unic de urgență 112.

Practic, la fiecare câteva zeci de minute, o echipă de polițiști a fost chemată să intervină în situații de conflict, pericol sau încălcări ale legii.

În total, au fost desfășurate 5 acțiuni operative la nivelul județului, în cadrul cărora au fost aplicate nu mai puțin de 164 de sancțiuni contravenționale, însumând amenzi de peste 113.000 de lei. În același timp, au fost constatate 18 infracțiuni, semn că activitatea infracțională rămâne prezentă în mod constant în județ.

Val de încălcări în trafic: permise reținute și mașini scoase din circulație

Cea mai tensionată zonă a intervențiilor a fost, ca de obicei, traficul rutier. Polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni de control pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile publice, însă rezultatele arată o realitate îngrijorătoare.

13 șoferi au fost scoși din trafic după ce au fost considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, fiindu-le suspendat dreptul de a conduce. În plus, 16 autovehicule care nu prezentau siguranță tehnică au fost oprite de la circulație, iar certificatele de înmatriculare au fost retrase până la remedierea defecțiunilor.

Cu alte cuvinte, în doar o zi, zeci de mașini și șoferi au fost eliminați temporar din trafic pentru abateri care puteau duce la accidente grave.

Șoferi fără permis și alcool la volan: combinația care continuă să șocheze

Printre cazurile care au atras atenția se numără un tânăr de 26 de ani din zona Ruginoasa, depistat la volan fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii au deschis dosar penal, iar cercetările continuă.

Într-un alt caz, un bărbat de 40 de ani a fost oprit pe DJ208, în localitatea Stolniceni-Prăjescu, după ce emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care indică o stare avansată de intoxicație alcoolică la volan.

Conducătorul auto a fost dus la unitate medicală pentru prelevarea probelor biologice, iar cazul este cercetat în continuare ca infracțiune.

Prioritate ignorată în intersecții: accidente evitate la limită

Nici municipiul Iași nu a fost ferit de incidente. În cadrul unei acțiuni dedicate respectării regulilor de prioritate, polițiștii Biroului Rutier au verificat 30 de autovehicule și au aplicat 41 de sancțiuni contravenționale.

Au fost efectuate 25 de testări alcoolscopice, iar trei permise de conducere au fost reținute. Totodată, cinci vehicule au fost considerate neconforme tehnic și au fost scoase temporar din circulație.

Un exemplu relevant: un bărbat de 40 de ani a ignorat regula de prioritate într-o intersecție din municipiul Iași, forțând trecerea și punând în pericol un alt vehicul care circula regulamentar. Incidentul s-a soldat cu reținerea permisului pentru 60 de zile. Andrei TURCU