Peste 2.100 de locuri disponibile la admiterea la UMF

* cea mai mare parte a locurilor este concentrată la Facultatea de Medicină, unde specializarea Medicină oferă 450 de locuri fără taxă, 10 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale şi 67 de locuri cu taxă

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi a anunţat oficial cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2026-2027, punând la dispoziţia candidaţilor nu mai puţin de 2.114 locuri la programele de licenţă din cadrul celor cinci facultăţi ale instituţiei.

Din totalul locurilor scoase la concurs, 925 sunt finanţate de la bugetul de stat, 25 sunt rezervate Ministerului Apărării Naţionale, iar 549 sunt locuri cu taxă în lei. În acelaşi timp, universitatea îşi consolidează profilul internaţional prin cele 615 locuri dedicate programelor de studiu în limba engleză şi franceză, destinate studenţilor români şi străini.

Medicina, principalul pol de atracţie

Cea mai mare parte a locurilor este concentrată la Facultatea de Medicină, unde specializarea Medicină oferă 450 de locuri fără taxă, 10 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale şi 67 de locuri cu taxă.

Interesul pentru studenţii internaţionali rămâne ridicat. Programul de Medicină în limba engleză pune la dispoziţie 200 de locuri, iar cel în limba franceză încă 150 de locuri, toate cu taxă în valută.

În total, numai la specializarea Medicină sunt disponibile 877 de locuri, ceea ce o transformă în cea mai mare ofertă educaţională din cadrul universităţii.

Facultatea de Ştiinţe ale Sănătăţii oferă aproape 300 de locuri pentru viitorii asistenţi medicali, nutriţionişti şi specialişti în imagistică medicală.

La specializarea Asistenţă Medicală Generală sunt disponibile 85 de locuri fără taxă, 15 locuri pentru Ministerul Apărării şi 94 de locuri cu taxă. Totodată, programele de Nutriţie şi Dietetică şi Radiologie şi Imagistică Medicală completează oferta cu alte 92 de locuri.

Medicina Dentară şi Farmacia îşi păstrează atractivitatea

La Facultatea de Medicină Dentară, programul de Medicină Dentară dispune de 90 de locuri bugetate şi 75 cu taxă. Oferta este completată de specializările Tehnică Dentară şi Asistenţă de Profilaxie Stomatologică.

Pe segmentul internaţional, universitatea pune la dispoziţie 70 de locuri la Medicina Dentară în limba engleză şi 100 de locuri în limba franceză.

În cadrul Facultăţii de Farmacie, specializarea Farmacie oferă 30 de locuri fără taxă şi 94 cu taxă, la care se adaugă 50 de locuri pentru programul în limba engleză. De asemenea, candidaţii pot opta pentru programele Cosmetică Medicală şi Tehnologia Produsului Cosmetic sau Chimie Medicală.

Bioingineria Medicală, domeniu aflat în expansiune

Facultatea de Bioinginerie Medicală continuă să se dezvolte, oferind locuri pentru specializările Bioinginerie, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, precum şi Audiologie şi Protezare Auditivă.

Un interes aparte este acordat programului Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, care dispune de 65 de locuri fără taxă, 38 cu taxă şi încă 45 de locuri la linia de studiu în limba engleză.

În toate facultăţile sunt prevăzute locuri dedicate candidaţilor proveniţi din mediul rural, persoanelor cu dizabilităţi sau aflate în situaţii de protecţie socială, precum şi reprezentanţilor minorităţilor naţionale şi comunităţii rome. Laura RADU