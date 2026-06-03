Amenințare cu greva generală în TVR. Revoltă și la Iași

Televiziunea Română fierbe la foc mare. Un conflict de proporții amenință să paralizeze activitatea instituției publice, după ce sindicaliștii au anunțat declanșarea conflictului colectiv de muncă și avertizează că următorul pas ar putea fi greva generală. În centrul furtunii se află noua președintă-director general a TVR, Adriana Săftoiu, acuzată de sindicate că încearcă să elimine drepturi salariale și profesionale câștigate în zeci de ani de negocieri.

Tensiunile au atins un nivel fără precedent după ce reprezentanții MediaSind au acuzat conducerea televiziunii publice că promovează o politică „agresivă, arogantă și disprețuitoare” față de propriii angajați. Nemulțumirile nu se limitează doar la București. Revolta s-a extins simultan și în studiourile teritoriale, inclusiv la TVR Iași, unde angajații au participat la adunările extraordinare care au decis, în unanimitate, declanșarea conflictului de muncă.

TVR Iași, prinsă în mijlocul războiului

Pentru salariații studioului regional din Iași, situația este privită cu îngrijorare. Dacă negocierile eșuează și actualul Contract Colectiv de Muncă expiră fără a fi înlocuit de unul nou, o serie de beneficii și drepturi salariale ar putea dispărea automat.

Sindicaliștii susțin că noul contract propus de conducere ar elimina sau diminua mai multe drepturi negociate de-a lungul anilor. Printre acestea se numără indexarea salariilor cu rata inflației, salariul minim pe unitate majorat cu 5%, primele de Paște și Crăciun sau alte beneficii considerate esențiale pentru personal.

În studiourile regionale, inclusiv la Iași, vestea a fost primită cu nemulțumire, mai ales în contextul în care angajații se confruntă deja cu presiuni financiare și cu lipsa investițiilor în infrastructură.

De cealaltă parte, Adriana Săftoiu susține că realitatea financiară este mult mai dură decât vor să admită sindicatele.

Șefa TVR afirmă că instituția funcționează cu un buget insuficient și că, în forma actuală, contractul colectiv nu mai poate fi susținut financiar. Potrivit acesteia, bugetul aprobat pentru 2026 este de aproximativ 500 de milioane de lei, sumă care nu ar acoperi integral cheltuielile până la finalul anului.

Sporul care a aprins scandalul

Declarația care a inflamat și mai mult spiritele este cea referitoare la celebrul „spor de teren”.

Adriana Săftoiu a pus sub semnul întrebării existența acestuia și a lansat o întrebare care a stârnit reacții puternice în interiorul televiziunii: „Vi se pare normal să iei bani în plus pentru că pleci pe teren să îți faci meseria?”

Potrivit șefei TVR, sporul este de aproximativ 12 lei pe oră și se acordă atunci când echipele pleacă la filmări sau la evenimente în afara sediului.

Pentru conducere, acest beneficiu reprezintă un cost care nu mai poate fi justificat într-o instituție aflată în dificultate financiară.

Pentru angajați însă, eliminarea lui este percepută ca un nou atac la adresa drepturilor salariale.

Sindicaliștii avertizează că situația poate degenera rapid. Dacă negocierile privind noul Contract Colectiv de Muncă nu vor produce rezultate, liderii sindicali spun că sunt pregătiți să treacă la forme radicale de protest, inclusiv grevă generală.

O asemenea măsură ar afecta nu doar sediul central din București, ci și toate studiourile teritoriale, inclusiv TVR Iași, unde producția locală și transmisiunile regionale ar putea fi perturbate.

Data de 1 iulie se anunță crucială. Atunci expiră actualul Contract Colectiv de Muncă, iar dacă părțile nu ajung la un acord, televiziunea publică va intra într-o nouă etapă de incertitudine. Carmen DEACONU