România lansează ROGEN, proiectul care va crea Genomul Național de Referință. Iașul este unul dintre centrele în care voluntarii pot participa gratuit la cercetarea care poate schimba medicina viitorului.

Cel mai mare oraș al Moldovei intră pe harta unuia dintre cele mai importante proiecte medicale derulate în România: ROGEN – Dezvoltarea cercetării genomice în România. Prin acest program, cercetătorii vor construi prima hartă genetică de referință a populației române, cu impact direct asupra prevenției, diagnosticului și tratamentului în cancer, boli rare, boli cardiovasculare și alte afecțiuni majore.

Proiectul este coordonat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, împreună cu 19 universități, institute și entități medicale din țară. Obiectivul este ambițios: crearea Genomului Național de Referință, prima hartă genetică a populației române.

Iașul este unul dintre orașele în care voluntarii se pot înscrie și pot participa la studiu. Centre de recoltare sunt anunțate în București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara, Târgu Mureș, Constanța, Oradea, Sibiu și Brașov, ceea ce transformă proiectul într-o inițiativă cu acoperire națională.

Pentru Iași, miza este dublă. Pe de o parte, orașul intră într-o rețea de cercetare medicală de vârf, alături de mari centre universitare din România. Pe de altă parte, locuitorii județului pot contribui direct la o bază științifică ce ar putea ajuta, în anii următori, la tratamente mai bine adaptate profilului genetic al populației.

Ce primesc gratuit cei care se înscriu în proiectul ROGEN

Participarea este gratuită, voluntară și presupune o singură vizită, de aproximativ două ore, la unul dintre centrele de recoltare. Persoanele care se înscriu beneficiază de analize medicale gratuite, consult medical, măsurători bazale și recoltare pentru secvențierea ADN-ului prin tehnologia 30x WGS, adică secvențiere genomică completă la o acoperire folosită în cercetarea de înaltă precizie.

Printre analizele oferite se numără colesterolul, glicemia, vitamina D, hemograma, testele pentru funcția hepatică și renală. Practic, participantul nu merge doar pentru a dona o probă biologică în scop științific, ci primește și o evaluare medicală de bază, utilă pentru propria sănătate.

Un element important este că participarea nu presupune vizite repetate și nu vine cu obligații suplimentare. Proiectul se adresează cetățenilor români cu vârsta peste 18 ani, fără boli genetice diagnosticate sau tratamente cronice complexe. Afecțiunile comune nu reprezintă, potrivit informațiilor transmise despre proiect, un criteriu automat de excludere.

De ce este nevoie e propria hartă genetică

Până acum, multe baze de date genetice folosite la nivel internațional au fost construite pe populații insuficient reprezentative pentru Europa de Est. Asta înseamnă că anumite variante genetice întâlnite în populația românească pot fi mai greu de interpretat corect atunci când medicii și cercetătorii se raportează doar la baze de date externe.

Genomul Național de Referință ar putea corecta această lipsă. O hartă genetică a populației române nu înseamnă etichetarea oamenilor, ci crearea unui instrument științific care să ajute medicina să devină mai precisă. În viitor, astfel de date pot contribui la identificarea unor predispoziții, la alegerea unor tratamente mai eficiente și la înțelegerea modului în care anumite boli apar sau evoluează în populația României.

Clara DIMA