Un proiect depus în Parlament propune reducerea alocației pentru copiii între 3 și 18 ani la 100 de lei și introducerea unei burse de prezență de 250 de lei.

Peste 200.000 de copii din județul Iași ar putea fi vizați de schimbarea sistemului de alocații, dacă proiectul legislativ depus la Senat va fi adoptat în forma actuală. Inițiativa propune reducerea alocației de stat pentru copiii între 3 și 18 ani la 100 de lei și introducerea unei burse de prezență de 250 de lei, condiționată de frecventarea cursurilor.

Schimbarea ar fi importantă pentru Iași, unul dintre județele cu cei mai mulți beneficiari de alocație din România. Potrivit datelor ANPIS pentru aprilie 2026, județul Iași avea 203.229 de beneficiari ai alocației de stat pentru copii, fiind depășit doar de București în clasamentul național.

În prezent, alocația pentru copiii între 2 și 18 ani este de 292 de lei pe lună. Proiectul propune ca această sumă să fie redusă la 100 de lei pentru copiii între 3 și 18 ani, iar diferența să fie compensată printr-un nou mecanism: bursa de prezență.

Bursa de prezență ar urma să fie de 250 de lei

Parlamentarii care au semnat inițiativa propun introducerea unei burse de prezență de 250 de lei pe lună pentru preșcolarii și elevii care merg la grădiniță sau la școală. Astfel, un copil care îndeplinește condițiile prevăzute în proiect ar putea primi lunar 350 de lei: 100 de lei alocație și 250 de lei bursă de prezență.

Bursa ar urma să fie acordată copiilor care frecventează cursurile și care au media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la finalul anului școlar precedent. Absențele motivate nu ar afecta acordarea banilor.

Pentru preșcolari, proiectul prevede o regulă separată. Copiii de grădiniță ar putea avea până la cinci zile de absențe nemotivate pe lună fără să piardă bursa de prezență. De asemenea, bursa ar urma să fie plătită inclusiv în vacanțele școlare.

Copiii cu handicap cu vârsta de până la 18 ani ar urma să își păstreze alocația de 719 lei pe lună, indiferent de prezența la cursuri.

De ce este propusă schimbarea

Inițiatorii proiectului susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și creșterea participării copiilor la educație. România rămâne printre statele europene cu probleme mari privind părăsirea timpurie a școlii, iar diferențele dintre mediul urban și cel rural sunt semnificative.

Pentru un județ ca Iașul, unde există atât școli mari, urbane, cât și comunități rurale vulnerabile, efectele unei astfel de măsuri ar putea fi puternice. În teorie, bursa de prezență ar putea încuraja familiile să își trimită copiii constant la școală. În practică, însă, tocmai copiii din familii sărace, cu probleme de transport, rechizite, haine sau sprijin familial redus, riscă să piardă o parte din bani dacă nu pot ajunge regulat la cursuri.

De aceea, proiectul ridică o întrebare importantă pentru Iași: poate fi prezența la școală stimulată prin bani sau este nevoie, înainte de toate, de sprijin real pentru familiile vulnerabile?

Alocația nu poate fi condiționată direct de școală

Inițiativa vine într-un context juridic sensibil. În trecut, Curtea Constituțională a stabilit că alocația de stat este o formă de protecție socială acordată tuturor copiilor și nu poate fi condiționată direct de frecventarea cursurilor.

Din acest motiv, actualul proiect păstrează o alocație minimă, de 100 de lei, și introduce separat o bursă de prezență. Practic, copilul ar continua să primească alocația, dar suma mai mare ar depinde de participarea la grădiniță sau la școală.

Această formulă va fi, cel mai probabil, una dintre temele centrale ale dezbaterii parlamentare. Pentru părinți, diferența dintre o sumă garantată și una condiționată poate conta enorm, mai ales în familiile cu mai mulți copii.

Clara DIMA