Piscinele aglomerate, un real pericol pentru sănătate. Medicii trag un semnal de alarmă

Temperaturile înregistrate în termomentre sunt în continuare foarte crescute. Astfel, foarte mulți ieșeni aleg, în continuare, să își petreacă timpul liber și să se răcorească la piscinele din oraș. În aceste condiții, medicii infecționiști trag un important semnal de alarmă și vorbesc despre pericolele care pândesc în astfel de locații.

„În primul rând, vreau să spun că nu doresc să înfrucoșez pe cineva. Trebuie să ne bucurăm de zilele de vară, de căldură, de sezonul estival și să mergem la piscină. Cu toate acestea, trebuie să mergem la piscine care se află într-o zonă care nu scapă controlul medicului epidemiolog. Trebuie să mergem într-o zonă în care există controale și este grijă asupra igienei apei din piscină. De ce atâta grijă în legătură cu igiena apei? Pentru că se pot transmite boli infecțioase. Vorbim mai ales despre viroze, de tipul enterovirusuri, care se transmit în momentul în care înghițim apă sau ne pătrunde apă prin nas în tubul digestiv. Clinic, se manifestă ca fenomene digestive, dar pot apărea și forme care conduc la meningită și encefalită”, a declarat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț.

Bazinele foarte aglomerate, un adevărat pericol

Conform informațiilor transmise de medicii infecționiști, este mai bine să ne ferim de locațiile foarte aglomerate, întrucât aceste facilitează transmiterea mai multor categorii de virusuri care pot conduce la apariția unor probleme de sănătate. „În afară de enterovirusuri, pot fi și alte categorii de virusuri, cum sunt adenovirusurile sau rinovirusurile, care se transmit în momentul în care piscinele sunt foarte aglomerate. Trebuie să spunem că aglomerația umană dintr-o piscină, când este un număr mare de oameni într-o suprafață mică, favorizează transmiterea unor astfel de boli, pe cale aerogenă. Totodată, vorbim despre infecții bacteriene. Nu trebuie să uităm bacteriile care pot fi prezente, cel mai frecvent de tip Salmonela, Shigella, care determină manifestări digestive sau urinare. Totodată, nu trebuie să uităm fungii, ciupercele care pot fi prezente în apa de piscină. Trebuie să fim atenți la zona respectivă”, a mai spus medicul infecționist.

Există și anumite criterii după care trebuie să ne ghidăm în momentul în care alegem piscina în care dorim să ne răcorim pe perioada verii. „Spațiul respectiv trebuie să aibă acele zone în care se face duș înainte de a intra în piscină, în care se află tot ceea ce înseamnă a te spăla pe cap, prosoape, papuci de unică utilizare. Astfel, putem fi convinși că eventualii agenți infecțioși, care pot pătrunde în apa de piscină, să fie la minim. Să fim realiști, nu există piscină cu apă sterilă”, a încheiat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț. Cristian ANDREI