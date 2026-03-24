Polițiștii ieșeni au distrus fabrica de bani a unor traficanți internaționali!

* zeci de milioane în euro falși și droguri de mare risc au fost confiscate!

Marți, 24 martie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat 6 percheziții fulger în județele Suceava și Ilfov, în cadrul unei anchete de amploare ce vizează un grup infracțional organizat specializat în falsificarea banilor și a instrumentelor de plată.

Anchetatorii au descoperit că, începând din octombrie 2025, patru persoane – trei cetățeni români și un cetățean italian – ar fi pus bazele unei rețele sofisticate de contrafacere, procurând din străinătate sute de kilograme de hârtie specială și aparatură performantă pentru imprimarea clandestină a bancnotelor. Liderul grupului, cetățean român, și italianul cunoscut la nivel internațional pentru expertiza sa în falsificarea banilor, ar fi pus la punct o infrastructură complexă de producție și distribuție, incluzând conexiuni infracționale în Bulgaria. Acesta ar fi achiziționat aparatură performantă pentru inițierea unei imprimerii clandestine într-o locație din zona rurală a județului Suceava.

Surpriza anchetei este de proporții: luni, 23 martie 2026, patru membri ai grupării – doi români, un italian și doi bulgari – au fost depistați în Sofia în timp ce transportau aproximativ 1.200.000 de euro falși, bancnote de 100 de euro, împreună cu 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc.

În timpul perchezițiilor din România, autoritățile au descoperit o adevărată „fabrică de bani”, amenajată într-un imobil aflat în construcție. Au fost ridicate imprimante profesionale, componente electronice sofisticate, hârtie specială și numeroase bancnote contrafăcute de 50 și 100 de euro.

Acțiunea de amploare a fost sprijinită de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, iar ancheta continuă cu audieri la sediul DIICOT Iași.

Anchetatorii subliniază că persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procedurale, însă amploarea descoperirii ridică întrebări serioase despre traficul internațional de bani falși și conexiunile criminale transfrontaliere. Andrei TURCU