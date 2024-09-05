Polițiștii locali, gata să-i amendeze pe părinții care nu-și trimit copiii la școală

* „Concret, atunci când avem elevi cu un număr nejustificat de absențe, iar părinții acestora nu înțeleg să ia măsuri pentru a rezolva situația, reprezentanții unităților de învățământ pot sesiza direct polițiștii locali, care vor lua legătura cu părinții sau tutorii legali pe care, în funcție de situație, pot să-i amendeze, potrivit legii”, a afirmat primarul Iașului

Primarul Mihai Chirica a semnat o dispoziție prin care a însărcinat polițiștii locali să ia măsuri în toate cele 74 de unități de învățământ din municipiu pentru constatarea și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute de art. 148 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Conform legii, art. 14, alin (1), „părinții sau reprezentantul legal au obligația să asigure participarea la cursuri a beneficiarului primar minor pe întreaga perioadă a învățământului obligatoriu. Nerespectarea prezentei obligații constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 148 alin. (1) lit. a)”. Potrivit aceluiași act normativ, nerespectarea dispozițiilor art. 14 alin. (1), din culpa părintelui sau a reprezentantului legal, în sensul interzicerii participării beneficiarului direct la programul școlar, se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei. constatarea contravenţiei şi aplicarea amenziu făcându-se de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, respectiv polițiștii locali. „Concret, atunci când avem elevi cu un număr nejustificat de absențe, iar părinții acestora nu înțeleg să ia măsuri pentru a rezolva situația, reprezentanții unităților de învățământ pot sesiza direct polițiștii locali, care vor lua legătura cu părinții sau tutorii legali pe care, în funcție de situație, pot să-i amendeze, potrivit legii”, a afirmat primarul.

În altă ordine de idei, odată cu începerea noului an școlar, Poliția Locală va lua măsuri pentru creșterea nivelului de siguranță a elevilor, asigurarea ordinii publice și siguranței în trafic, identificarea societăților comerciale aflate în apropierea unităților școlare cu privire la respectarea categoriilor de produse care pot fi comercializate, combaterea consumului de droguri, prevenirea delincvenței juvenile și combaterea violențe. „Experiența acumulată pe linia menținerii unui climat de ordine și siguranță în proximitatea unităților școlare a evidențiat faptul că perioadele vulnerabile zilnic sunt reprezentate de sosirea și plecarea elevilor de la școală. Ca urmare, începând de luni, 9 septembrie, echipele Poliției Locale vor acționa zilnic, în intervalele orare 7.30 – 8.30, 13.00 – 14.00 și 16.00 – 18.00, în zonele unităților de învățământ repartizate. În afara acestor intervale, controlul va fi realizat prin patrulări repetate, respectiv prin includerea unităților de învățământ pe itinerarii de patrulare”, a anunțat șeful municipalității, care a adăugat că dispozitivul de ordine și siguranță va fi adaptat permanent în funcție de programul de funcționare al școlilor și de acțiunile publice în care sunt angrenați elevii. Edi MACRI