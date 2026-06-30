Poliția ieșeană a declanșat controale de amploare

* în doar câteva ore, 22 de șoferi au rămas fără dreptul de a conduce, după ce au fost depistați încălcând grav legislația rutieră

Luni, 29 iunie, polițiștii ieșeni au desfășurat o amplă ofensivă pe șoselele județului, iar bilanțul este unul care dă fiori șoferilor indisciplinați. Zeci de conducători auto au fost sancționați, permise au fost suspendate, certificate de înmatriculare retrase, iar mai multe autovehicule considerate pericol public au fost scoase din circulație.

În total, 22 de șoferi au rămas fără dreptul de a conduce, după ce au fost depistați încălcând grav legislația rutieră. Polițiștii au decis suspendarea permiselor de conducere, considerând că aceștia reprezentau un risc real pentru ceilalți participanți la trafic.

În paralel, patru autoturisme au fost trase pe dreapta și interzise la circulație, după ce verificările au scos la iveală defecțiuni sau nereguli care le făceau nesigure pentru drumurile publice. Certificatele de înmatriculare au fost retrase, iar vehiculele vor putea reveni în trafic doar după remedierea problemelor constatate.

Razii de amploare la Podu Iloaiei și Lețcani

O altă acțiune de amploare a avut loc în zona Podu Iloaiei și în comunele arondate Secției 8 Poliție Rurală Lețcani, unde oamenii legii au verificat atât respectarea ordinii publice, cât și modul în care sunt respectate regulile de circulație.

În doar câteva ore, polițiștii au legitimat 67 de persoane și au verificat 55 de autovehicule. Rezultatul? 22 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.490 de lei.

Pe lângă amenzi, polițiștii au retras patru certificate de înmatriculare și două seturi de plăcuțe de înmatriculare, semn că neregulile descoperite au fost suficient de grave pentru a impune scoaterea imediată din circulație a unor vehicule.

Unul dintre cazurile constatate pare desprins dintr-un adevărat lanț al încălcărilor legii. Un șofer de 36 de ani a fost prins circulând fără luminile de întâlnire, cu inspecția tehnică expirată de aproape două luni și fără asigurarea RCA obligatorie. Polițiștii l-au amendat și i-au reținut atât certificatul de înmatriculare, cât și plăcuțele de înmatriculare.

Controale speciale la trecerile de cale ferată

Nici trecerile la nivel cu calea ferată nu au scăpat de supravegherea polițiștilor. Serviciul Rutier Iași a desfășurat o acțiune specială pentru prevenirea accidentelor în zonele fără bariere, considerate printre cele mai periculoase puncte din trafic.

Au fost controlate 80 de autovehicule, iar polițiștii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, opt amenzi au vizat șoferi care au ignorat regulile de traversare a căii ferate, una a fost aplicată pentru depășire neregulamentară, iar restul pentru alte abateri la regimul rutier.

În urma verificărilor, trei șoferi au rămas fără permis, iar un certificat de înmatriculare a fost retras.

Polițiștii atrag atenția că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind reducerea numărului accidentelor și eliminarea din trafic a conducătorilor auto care pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Andrei TURCU