Polițist ucis de propriul fiu, la Piatra-Neamț

Luni seara, un polițist în vârstă de 50 de ani, angajat al Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, a fost ucis în plină stradă, pe bulevardul Mihail Eminescu. Potrivit datelor comunicate oficial de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, incidentul a avut loc pe fondul unui conflict spontan, victima fiind înjunghiată de fiul său, în vârstă de 22 de ani.

Intervenția echipajelor medicale a fost imediată, însă viața bărbatului nu a mai putut fi salvată, decesul fiind declarat la fața locului. Tânărul a fost reținut de polițiști la scurt timp după producerea faptei și se află în custodie, urmând să fie dispuse măsurile legale în cadrul anchetei coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.

Dincolo de datele strict judiciare, cazul se înscrie într-o categorie de evenimente care ridică întrebări dificile despre escaladarea conflictelor în interiorul familiei și despre vulnerabilitățile sociale și psihologice care pot duce la astfel de tragedii. În acest moment, ancheta este în desfășurare, fiind administrate probele necesare pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul, inclusiv expertizele medico-legale și toxicologice dispuse de procurori.

În spațiul public au apărut și ipoteze privind posibile contexte asociate consumului de substanțe interzise, însă acestea nu au fost confirmate oficial și fac obiectul verificărilor în curs. Autoritățile subliniază că, în acest moment, orice concluzie rămâne prematură.

Victima urmează să fie înmormântată pe 4 iunie, la Piatra-Neamț, după ce trupul neînsuflețit va fi depus la capela Bisericii „Sfântul Gheorghe”. Cazul rămâne sub investigație, fiind încadrat juridic ca omor în context de violență domestică, iar evoluția sa procedurală va depinde de rezultatele anchetei. George NEGRU