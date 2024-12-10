Preot din Vatra Dornei, campanie pro-Moscova la slujbă. Îi îndeamnă pe enoriași să nu urmeze drumul spre Bruxelles sau spre Washington

Un preot de la Catedrala din Vatra Dornei, județul Suceava, le-a vorbit enoriașilor duminică, 8 decembrie, în predica de după liturghie, despre politicienii români susținând că „nu mai au nimic creștinește în ei”. Mesajul a fost transmis în ziua alegerilor anulate.

Persoana cu dizabilitati doresc camera in chirie la parter. Tel: 0756492376

Predica a fost înregistrată de o persoană care se afla în preajma Catedralei din Vatra Dornei. Autenticitatea înregistrării a fost confirmată de reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preotul îi critică pe politicienii care conduc România, despre care spune că „nu mai au nimic românește în ei, nu mai au nimic creștinește în ei”. „Mântuitoul Isus Hristos dorește să intre în națiunea noastră. Să Îl primim ca vindecător. El dorește să ne vindece, dar de atâția ani vedeți că noi Îi punem răbdarea la încercare”, susține preotul.

Acesta le-a spus celor prezenți la slujbă că „drumul corect nu este cel spre Bruxelles sau Washington” și că în România oamenii sunt persecutați pentru că „vorbesc altfel decât este politica oficială”, potrivit sursei citate.

Preotul vorbește, fără a nominaliza o persoană anume, și despre persoanele care ar fi fost, după opinia sa, „arestate și persecutate” în ultimele zile.

„Astăzi se vede mai mult decât oricând că noi nu suntem liberi în țara noastră. Nu suntem liberi pentru că au început o serie de arestări. Cei care vorbesc altfel decât este politica oficială sunt urmăriți, sunt persecutați, sunt închiși ș.a.m.d. Așa cum s-a întâmplat și la pandemie, care a fost un experiment”, spune preotul.

Acesta îi îndeamnă pe credincioși că trebuie „să ne luăm destinul în mâini și să nu lăsăm de alții să hotărască peste noi”.

Părintele spune că oamenii trebuie să urmeze „drumul arătat de sfinți către Dumnezeu”.

„Acesta e drumul pe care trebuie să îl urmați, nu drumul spre Bruxelles, nu drumul spre Washington sau mai știu eu ce alte capitale influente. Drumul este cel arătat pe cărarea sfinților, pe cărarea mărturisitorilor.”, a mai zis preotul, care a mai adăugat: „Trebuie să spunem întotdeauna nu trădătorilor, trebuie să spunem nu iudelor, trebuie să spunem nu vânzătorilor de țară.”

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a transmis un comunicat de presă în care spune că „se delimitează ferm de astfel de afirmații părtinitoare, care contravin îndrumărilor Sfântului Sinod”.

„Reamintim tuturor clericilor și personalului monahal că hotărârile Sfântului Sinod interzic orice formă de influențare a credincioșilor cu privire la o persoană sau un partid politic, inclusiv în afara campaniei electorale. Respectarea acestei hotărâri este esențială pentru menținerea unității în Biserică, precum și pentru asigurarea unei atitudini echilibrate și imparțiale în slujirea credincioșilor”, a transmis Arhiepiscopia.

De asemenea, Patriarhia Română a transmis sâmbătă seara un comunicat în care susținea că biserica promovează pacea şi unitatea, nu protestele şi dezbinarea. Mesajul a venit în contextul în care pe grupurile reprezentanţilor unor partide politice se menţiona că aceştia vor merge duminică în parohii pentru mobilizarea credincioşilor, în vederea organizării unor proteste şi mişcări de stradă împotriva Curţii Constituţionale a României.