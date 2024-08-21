Prețurile chiriilor, în continuă creștere

* „În această perioadă, sunt la mare căutare apartamentele cu una sau două camere, mai ales în zonele centrale dar și în zone precum Copou, Podu Roș, Nicolina, Gară sau chiar Tătărași. Ne apropiem tot mai mult de începerea noului an universitar, iar acest lucru îi face pe foarte mulți studenți să își caute locuințe. Prețurile acestora pleacă de la 270-290 de euro, pentru apartamentele cu o singură cameră”, spun agenții imobiliari

Statisticile ne arată că, în comparație cu sfârșitul verii anterioare, chiriile din Iași s-au scumpit destul de mult, atât când vine vorba despre garsoniere cât și pentru apartamentele cu două sau mai multe camere. Conform cifrelor prezentate de o platformă imobiliară, majorările sunt de aproximativ 7% pentru garsoniere și între 5% și 11% pentru apartamentele mai mari, cu două sau trei camere. Aceeași sursă arată că, în cele mai multe cartiere din oraș, chiria medie este de aproximativ 400 de euro pe lună. În continuare, cea mai scumpă zonă este centrul Iașului. Aici există cele mai mari prețuri, iar media este de aproximativ 500 de euro pe lună.

Cât costă să locuiești într-un apartament cu o singură cameră, în Iași?

Conform experților în imobiliare, cei care doresc să închirieze un apartament cu o singură cameră, în capitala Moldovei, sunt nevoiți să scoată din buzunare, în fiecare lună, o sumă cuprinsă între 270 și 290 de euro, prețul fiind mai mare decât cel solicitat pe parcursul anului 2023. „Putem spune că, în această perioadă, sunt la mare căutare apartamentele cu una sau două camere, mai ales în zonele centrale dar și în zone precum Copou, Podu Roș, Nicolina, Gară sau chiar Tătărași. Ne apropiem tot mai mult de începerea noului an universitar, iar acest lucru îi face pe foarte mulți studenți să își caute locuințe. Prețurile acestora pleacă de la 270-290 de euro, pentru apartamentele cu o singură cameră”, a declarat Ștefan Chiriac, agent imobiliar din Iași.

Cei care doresc să închirieze un apartament cu două camere, aflat în apropiere de centrul orașului, sunt nevoiți să scoată din buzunare, în fiecare lună, chiar și 500 de euro. Cu toate acestea, există și zone mai accesibile, în care prețurile sunt considerabil mai mici. „Dacă vorbim despre apartamentele cu două camere, prețurile pot urca până la 500 de euro pe lună, dar depinde foarte mult de zona în care este poziționat apartamentul”, mai spune agentul imobiliar ieșean.

Chiar dacă Iașul este un oraș destul de scump când vine vorba despre chirii, există și zone mai accesibile. Este vorba despre cartiere precum Bularga, Mircea cel Bătrân sau Alexandru cel Bun, care oferă opțiuni mai accesibile. Cristian ANDREI