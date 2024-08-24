Prieteniile virtuale nu trec de testul timpului

Episcopul Ignatie al Huşilor a transmis, în deschiderea evenimentului "Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Vaslui (ITOV)", că este important ca tinerii să cultive relaţii de prietenie directe şi nu doar în spaţiul virtual.

În cadrul evenimentului cu tema "Mă simt totuşi singur, deşi am mii de prieteni virtuali. Biserica - spaţiul prieteniilor sănătoase şi durabile", ierarhul a atras atenţia cu privire la faptul că prieteniile virtuale nu sunt durabile, iar multitudinea de prieteni din mediul online este o iluzie, pentru că, în realitate, pe măsură ce creşte numărul de prieteni virtuali, creşte şi numărul celor de care noi ne despărţim de fapt.

"Noi nu putem trăi unul fără celălalt. Şi nu la nivelul vorbelor, al întâlnirilor, ci pur şi simplu avem nevoie de prezenţa fizică al celui pe care noi îl iubim.

Ca să devin puţin mai concret: chiar dacă întâlneşti, pe Tiktok, pe Facebook sau Instagram, o persoană care îţi devine dintr-odată, dragă, îi vezi o fotografie prin care se livrează ca fiind perfectă, şi reuşeşti să faci un video-call, să auzi vocea acelei persoane, al cărei timbru vocal cântăreşte foarte mult, deja se stârneşte ceva în sufletul tău şi-ţi place de acea persoană şi vei dori natural, firesc, să o întâlneşti la modul fizic, concret. Ce se întâmplă dacă persoana respectivă, pe care o îndrăgeşti şi care-ţi este aproape de inimă şi cu care simţi că ai putea încropi o mică relaţie de prietenie, îţi va spune tranşant că nu vrea să se întâlnească cu tine, şi că-i este suficient acest mod de comunicare, de pe reţelele de socializare, din virtual? Veţi fi mulţumiţi sau dezamăgiţi? Eu cred că foarte dezamăgiţi. Să nu uitaţi că prieteniile virtuale nu ţin. Cele care au mai multă durabilitate sunt cele fizice. Să ştiţi că pe măsură ce creşte numărul de prieteni virtuali, undeva, direct proporţional, creşte şi numărul celor de care noi ne despărţim", a explicat episcopul Huşilor.

Invitat la Conferinţa "Mă simt totuşi singur, deşi am mii de prieteni virtuali. Biserica - spaţiul prieteniilor sănătoase şi durabile", Mircea Bravo, cunoscut în mediul online, le-a transmis, la rândul său, tinerilor vasluieni, că nu trebuie să se lase acaparaţi de mediul virtual ci să folosească din acest spaţiu doar ceea ce le este util.

"În mediul virtual ni se prezintă numai o parte din realitate.(...) Trebuie înţeles că ceea ce în mediul virtual nu se prezintă e că viaţa are părţi bune şi părţi rele. (...) În mediul virtual nu se vede chestia asta, se văd numai oameni plini de bucurie, plini de fericire, cărora tot timpul le este bine, care niciodată nu muncesc, au numai relaţii fericite. E o diferenţă între relaţiile virtuale şi cele reale. Dacă stai cu un prieten mult timp, nu ai cum să nu te cerţi, oricât de "de treabă" este prietenul acela. În mediul virtual, când nu-ţi mai place "îi dai seen", nu mai vorbeşti cu el. Ne e atâta de greu să ne simţim inconfortabil, încât abandonăm relaţii. Sunt multe conversaţii la care nu mai mai răspundem că ne este greu să le continuăm. De asta există pericolul să stăm numai în online, că acolo ne simţim bine, dar cu cât ne simţim mai mult bine, avem mai puţini prieteni. Cu prietenii e frumos să ai şi certuri, să te şi bucuri cu ei, să ai planuri. Online-ul prezintă numai partea frumoasă, partea "fake". (...) Eu cred în online, are parte bună. Online-ul e ca focul, poate provoca incendii, dar te şi ajută să-ţi faci mâncarea. Aşa e şi internet-ul. Să ne învăţăm să-l folosim cum trebuie, să-l folosim la munca noastră, să-l folosim să fim aproape de familie, dar nu trebuie să-l lăsăm să ne facă un incendiu, să ne dea foc la toată viaţa", a spus Mircea Bravo.

El le-a vorbit tinerilor despre colaborarea cu Tanti Lenuţa din Chinteni, de la care susţine că a avut şi are în continuare foarte multe lucruri de învăţat şi pe care o vede o persoană sinceră, autentică şi foarte deschisă.

Bunica din clipurile lui Mircea Bravo a mărturisit că simte cum întinereşte în prezenţa tinerilor şi le-a transmis celor prezenţi cât de importantă este credinţa în viaţa oamenilor: "Fără Dumnezeu, înainte nu poţi merge niciun pas. Am fost la Bucureşti la un interviu şi a zis cel la care am fost: "Ce ai spune dacă l-ai vedea pe Dumnezeu aici?" Şi am zis: Doamne, dar Dumnezeu este aici, de n-ar fi el, noi nu am fi aici. Eu am crescut de mică în biserică, pe urmă m-am căsătorit, Sandu (soţul - n.r.) a fost 40 de ani cântăreţ la biserică, am frecventat biserica, am trăit, am ştiut ce-i bine şi ce-i rău şi fară Dumnezeu şi fără biserică nu poţi merge înainte. (...) Să nu vă abateţi de la credinţă, că nu-i bine!".

Tineri din cele trei protopopiate ale judeţului au participat, vineri şi sâmbătă, la o serie de activităţi cultural-educative în cadrul ITOV.

Manifestările sunt organizate de Episcopia Huşilor şi Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Vaslui, prin Protopopiatul Vaslui, fiind cofinanţate de Consiliul Judeţean Vaslui.