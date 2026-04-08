Prima premieră a anului la Opera Iași: „Stabat mater”, de Gioachino Rossini
Opera Națională Română din Iași prezintă mâine prima premieră a anului, „Stabat mater”, de Gioachino Rossini. Deși este o lucrare de tip oratoriu, producția propune o punere în scenă complexă, care integrează toate elementele constitutive ale unui spectacol: regie, decoruri, costume și lumini. Astfel, evenimentul care va avea loc joi, în Sala Mare, cu începere de la ora 18:30, va fi o premieră absolută în istoria de 70 de ani a teatrului liric ieșean.
„Stabat mater” este o lucrare vocal-simfonică pentru orchestră, cor mixt și patru soliști (soprană, mezzosoprană, tenor și bas), pe care Rossini a început-o în 1831 și a finalizat-o zece ani mai târziu. Premiera mondială a tulburătoarei compoziții rossiniene, bazată pe un poem latin din secolul al XIII-lea, a avut loc pe 7 ianuarie 1842, la Paris.
Spectacolul de mâine, care poartă semnătura regizorală a lui Cristi Avram, va fi dirijat de David Crescenzi. Din distribuție fac parte soprana Cristina Grigoraș, mezzosoprana Florentina-Irina Onică, tenorul Andrei Fermeșanu, basul Ivan Dikusar, alături de Dragoș Codrescu, Dorina Cotorobai, David Ioan Andrei, soliști ai Operei Iași, Corul și Orchestra teatrului liric ieșean.
