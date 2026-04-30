Primăria are deja o ofertă pentru „inelul” din jurul Palatului Culturii

Iașul se pregătește pentru una dintre cele mai ample intervenții de infrastructură urbană din ultimii ani, un proiect care promite să rescrie nu doar circulația din centrul orașului, ci și ritmul cotidian al uneia dintre cele mai aglomerate zone din municipiu: perimetrul Palatului Culturii.

În spatele limbajului tehnic și al cifrelor impresionante se conturează, de fapt, o transformare urbană cu miză majoră – o reconfigurare completă a fluxului rutier și a transportului public într-un punct-cheie al Iașului.

„Inelul” din jurul Palatului Culturii: o schimbare de paradigmă urbană

Primăria Municipiului Iași a primit o ofertă pentru un proiect care, odată finalizat, va schimba fundamental modul în care se circulă în jurul Palatului Culturii. Străzile Anastasie Panu, Palat și Sf. Lazăr vor fi reorganizate într-un sistem de tip „inel” cu sensuri unice, gândit să fluidizeze traficul într-o zonă care astăzi funcționează la limita sufocării.

Pe sensul de coborâre, fluxul de trafic va fi direcționat pe strada Palat către Podu Roș, în timp ce urcarea va fi mutată pe strada Sf. Lazăr, până la intersecția cu Anastasie Panu. În aparență o simplă reorganizare de sensuri, în realitate o reconfigurare completă a modului în care orașul „respiră” în această zonă critică.

Proiectul nu este doar despre mașini. Este, poate mai important, despre tramvaie - coloana vertebrală a transportului public ieșean.

Două investiții distincte vizează modernizarea și extinderea căii de rulare între Podu Roș și Anastasie Panu. Pe direcția de coborâre, traseul va rămâne pe strada Palat, în timp ce urcarea va fi mutată pe Sf. Lazăr, cu liniile aduse la bordură. O modificare ce reprezintă, în practică, o repoziționare completă a infrastructurii de transport public într-una dintre cele mai tranzitate zone ale orașului.

Valoarea totală a acestor intervenții este de aproximativ 144 milioane de lei, adică aproape 29 de milioane de euro, bani europeni direcționați prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027.

Șantierul extins al mobilității: Iașul intră într-o etapă de modernizare accelerată

În paralel, alte proiecte amplifică senzația de oraș aflat într-un proces de reconstrucție urbană accelerată.

Pe bulevardul Carol I, lucrările vizează reabilitarea liniei de tramvai, modernizarea trotuarelor, extinderea spațiilor verzi și înlocuirea infrastructurii de contact electric. Este o intervenție complexă, întinsă pe peste 1,4 kilometri de cale dublă de rulare, cu modernizări care ating inclusiv stațiile și zonele pietonale.

În alt punct sensibil al orașului, între Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și rond Triumf, un alt tronson de tramvai intră în proces de reabilitare, într-un proiect de peste 85 de milioane de lei.

Iar peste toate aceste lucrări planează inevitabilul: restricții de trafic, devieri, șantiere și luni întregi de disconfort urban.

Miza reală: un oraș reconstruit din mers

În total, vorbim despre aproape 400 de milioane de lei investiți în mobilitate urbană, infrastructură și transport public. O sumă care transformă Iașul într-un veritabil șantier european al mobilității durabile.

Pe hârtie, proiectele sunt despre eficiență, modernizare și sustenabilitate. În realitate, ele vor însemna o perioadă intensă de adaptare pentru un oraș deja sufocat de trafic, în care fiecare modificare de sens sau linie de tramvai se resimte imediat în viața de zi cu zi.

Și totuși, dincolo de disconfortul inevitabil, se conturează un centru al Iașului regândit complet, un sistem de transport public regândit din temelii și o încercare ambițioasă de a aduce orașul mai aproape de standardele europene de mobilitate urbană.

Un „inel” în jurul Palatului Culturii care, dincolo de asfalt și șine, poate deveni simbolul unei schimbări mult mai profunde: trecerea de la improvizație urbană la planificare pe termen lung. Carmen DEACONU