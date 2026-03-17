Primăria Iași trimite 100 de tone de apă potabilă la Bălți, după criza provocată de poluarea Nistrului
Primăria Municipiului Iași va trimite în perioada următoare 100 de cubitainere, fiecare cu o capacitate de 1.000 de litri, pentru a sprijini locuitorii din municipiul Bălți (Republica Moldova), afectați de criza apei potabile.
Decizia vine după ce primarul din Bălți, Alexandr Petkov, a solicitat sprijin autorităților ieșene. Recipiente vor fi transportate în Republica Moldova și vor fi umplute cu apă potabilă din rețeaua ApaVital din localitatea Măcărești.
În paralel, primarul Iașului, Mihai Chirica, a lansat un apel către supermarketuri și hypermarketuri, dar și către populație, pentru donații de apă potabilă destinată locuitorilor din Bălți.
Începând de miercuri, 18 martie, vor fi deschise cinci puncte de colectare în Iași: Piața Unirii, esplanada Oancea, zona Casa Dosoftei din Piața Palatului Culturii, Piața Voievozilor din Alexandru cel Bun și în zona Kaufland Păcurari. Acestea vor funcționa în intervalul 09.00–18.00 în zilele lucrătoare și 10.00–14.00 în weekend.
Autoritățile precizează că sistarea apei potabile la Bălți a fost provocată de poluarea râului Nistru, după atacurile rusești asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk din Ucraina.
