Primăria va oferi 600 de ghiozdănele pentru copii

Cu ocazia începerii noului an școlar, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, va organiza din nou acţiunea cultural-caritabilă „Copii de nota 10” pentru copiii familiilor defavorizate din clasele 0 - VIII cu domiciliul în Municipiul Iaşi, aflate în situaţii de risc.

Acțiunea va avea loc sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 11.00, în Parcul Expoziţiei.

Astfel, aproximativ 500 de copii din familii ieșene și 100 de copii din familiile din Ucraina refugiate în Iași vor primi ajutoare în pachete cu produse în valoare de câte 170 lei .

Fiecare copil va primi un rucsac cu o carte și rechizite şcolare precum penar, stilou, pixuri, creioane, stilou plus rezerve, set de pensule, bloc desen, caiete dictando și de matematică, foarfecă etc.

Evenimentul va include și un scurt program artistic susținut de Quasar Dance, Bel Art și Ira Sacenco Music.