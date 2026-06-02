Primăria vrea proceduri clare de intervenție în caz de fenomene meteo extreme

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, solicită stabilirea unei proceduri operaționale clare pentru intervențiile în caz de fenomene meteo extreme, în special viituri și coduri portocalii sau roșii. Municipalitatea propune o colaborare mai strânsă între Apavital, Apele Române și autoritățile locale, pentru ca reacțiile în situații de urgență să fie mai rapide și mai bine coordonate.

În contextul riscului crescut de fenomene meteo extreme, Primăria Iași vrea implementarea unui mecanism bine definit de intervenție, care să stabilească exact responsabilitățile fiecărei instituții implicate în gestionarea infrastructurii de apă. Discuțiile vizează modul în care sunt transmise alertele, dar și procedurile de activare a echipelor de intervenție.

Ce a cerut primarul Mihai Chirica

Primarul Mihai Chirica a subliniat necesitatea unei coordonări mai eficiente între instituții, astfel încât intervențiile să fie similare celor din structurile de tip ISU. „Apavital trebuie să aibă un regim de ISU. Trebuie să știm clar cine anunță intervenția, cine apasă pe butonul roșu în caz de alertă, cum se activează stațiile de pompare și cum se creează echipele mixte. Avem nevoie de o procedură operațională impecabilă, așa cum o facem deja cu echipele de la SPI și Citadin!”, a declarat primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.

Autoritățile locale susțin că obiectivul principal este protejarea populației și a infrastructurii urbane în contextul intensificării fenomenelor meteo extreme. În perioada următoare, vor avea loc discuții între instituțiile implicate pentru stabilirea unui protocol comun de intervenție în caz de urgență. Cristian ANDREI